Création de l'Association québécoise des gestionnaires de copropriétés





MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - La réforme du secteur de la copropriété a été amorcée par l'adoption du projet de loi n°16 le 5 décembre dernier et c'est certainement un pas dans la bonne direction. Il demeure cependant plusieurs mesures qui feront l'objet de règlements du gouvernement et qui bénéficieraient des recommandations de gestionnaires de copropriétés, principaux acteurs sur le terrain, d'autant plus que Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, a également mentionné qu'elle étudiait la possibilité d'encadrer le travail des gestionnaires de copropriétés.

En ce sens, il est important pour les gestionnaires de copropriétés, professionnels du secteur de l'immobilier, de pouvoir contribuer à ces débats qui permettront d'assurer la pérennité et l'accessibilité au mode d'habitation en copropriété. Les solutions aux défis de cette industrie peuvent parfois impliquer la modification de lois, mais il faut garder à l'esprit que celles-ci doivent atteindre efficacement le but recherché, la capacité de payer des copropriétaires étant limitée.

Afin d'avoir l'opportunité de prendre part aux discussions et aux échanges qui se font en amont de la présentation des projets de loi, plus d'une soixantaine de gestionnaires de copropriétés se sont regroupés et ont fondé, le 28 novembre dernier, l'Association Québécoise des Gestionnaires de Copropriétés (AQGC). Les sociétés de gestion membre de l'association représentent plus de 50 000 unités sous gestion et, en conséquence, ils ont une connaissance pointue des enjeux de la gestion d'immeubles en copropriété de toutes tailles au Québec.

Dans cette perspective, l'AQGC a récemment :

À propos de l'AQGC

L'AQGC est l'association qui regroupe le plus grand nombre de gestionnaires de copropriétés au Québec et a pour but d'établir des standards de gestion de copropriété, de promouvoir la profession de gestionnaire de copropriétés ainsi que d'établir un cadre déontologique. Pour plus d'information sur l'association, vous pouvez consulter son site web à AQGC.org.

SOURCE Association québécoise des gestionnaires de copropriétés

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 11:57 et diffusé par :