Verimatrix repense sa solution de sécurité VCAS pour le DVB en y apportant des améliorations significatives pour les opérateurs vidéo





Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX), anciennement Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de cybersécurité innovantes pour la protection des contenus vidéo, des terminaux, des logiciels et des applications, annonce ce jour sa nouvelle solution de sécurité de diffusion, VCAStm 5 pour DVB (Digital Video Broadcasting), destinée aux opérateurs de réseaux unidirectionnels à la recherche d'une solution de sécurité avancée qui simplifie la migration vers des services hybrides et bidirectionnels.

La solution VCAS 5 pour la diffusion DVB est le premier produit de la famille Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) à intégrer la nouvelle plateforme Gen5 Cloud Ready de l'entreprise. La version VCAS 5 pour DVB a été développée spécifiquement afin de répondre à la demande des clients en matière de vitesse, d'adaptabilité, de modularité et de réduction des coûts. En offrant un service entièrement connecté ou toujours actif avec le VCAS 5 pour le DVB, les opérateurs peuvent par ailleurs procurer aux abonnés une expérience utilisateur réussie en évitant les situations imprévues d'écran noir avec leurs décodeurs.

"La sécurité sans carte étant devenue la norme pour les réseaux de diffusion, nous avons décidé d'investir dans cette toute nouvelle solution de sécurité qui constitue une norme plus élevée pour la montée en capacité - même pour les plus grands réseaux", a déclaré Martin Bergenwall, Sr. VP of Product Management de Verimatrix. "VCAS 5 pour DVB va encore plus loin en s'attaquant aux limites des solutions de diffusion déployées aujourd'hui et en offrant une expérience entièrement connectée qui répond aux préoccupations des opérateurs en matière d'utilisation de la bande passante. De plus, les opérateurs ont l'assurance que nous sommes en mesure de faire facilement fluctuer les capacités de leurs réseaux grâce à notre expertise solide et à nos procédures reconnues de migration des opérateurs de réseaux unidirectionnels vers des plates-formes hybrides".

En plus d'offrir les plus hauts niveaux de sécurité de diffusion actuellement disponibles sur le marché, Verimatrix a intégré les fonctionnalités suivantes dans son produit de toute dernière génération :

Pas d'écran noir - Le provisionnement et la récupération instantanés des clés du décodeur et des droits garantissent aux abonnés une expérience de connexion permanente. Ceci est particulièrement important lors de la mise en service d'un nouveau décodeur ou après une période d'inactivité du décodeur.

Utilisation optimisée de la bande passante - La distribution très efficace des clés accélère les temps de démarrage et a été intégrée dans un même terminal pour plusieurs types de réseaux, ce qui réduit la surcharge opérationnelle.

Intégration complète des composants - L'intégration complète avec les principaux fournisseurs de composants intégrés (SoC) du secteur minimise les possibilités d'attaque, offre une sélection variée de composants, réduit les coûts d'intégration et permet une fonctionnalité réseau bidirectionnelle.

Une approche Cloud ready pour des opérations fiables et rentables.

Pour en savoir plus sur le VCAS 5 pour le DVB ou demander une démonstration, visitez le site www.verimatrix.com/DVB5. Participez à notre événement Verimatrix Virtual Summit pour découvrir toute notre actualité et nos nouveautés produits initialement annoncées lors du salon NAB 2020.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et les appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde des acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les meilleurs experts du domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée pour comprendre et anticiper de manière proactive les défis de sécurité et commerciaux des clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent des solutions innovantes et intuitives qui sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de l'assistance des équipes de support client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 11:50 et diffusé par :