Solis améliore les coûts totaux moyens actualisés de l'électricité (LCOE) pour les systèmes commerciaux

Le nouvel onduleur triphasé de 110 kW se distingue par son efficacité et son rendement inégalés

NINGBO, Chine, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- Ginlong Technologies (Code d'action : 300763.SZ), un leader mondial en production d'onduleurs de chaîne photovoltaïques, a fait part du dernier ajout à son portefeuille de 5e génération (5G). Le nouveau Solis 110 kW est une solution d'onduleur plus fiable, efficace et sûre pour les applications commerciales en toiture, ce qui se traduit par un meilleur rendement du système et une réduction des coûts totaux moyens actualisés de l'électricité (LCOE).

« Solis tire pleinement parti de sa plateforme technologique 5G, grâce à son nouvel onduleur 110 kW », a déclaré Kuhn Zhang, directeur de la technologie chez Ginlong Technologies. « Conçu spécifiquement pour les applications commerciales en toiture, le Solis 110 kW intègre notre plateforme 5G de pointe et des composants électroniques de première qualité, afin de fournir une cote de rendement maximum de 98,7 %, ce qui classe le Solis 110 kW en tête de sa catégorie de produit. »

Conçu pour une efficacité, un rendement, une exploitation et une maintenance améliorés, le Solis 110 kW présente les avantages suivants :

Les gains d'efficacité permettent d'augmenter la production de 3,5 % au cours de la durée de vie totale du projet :

Une « résistance de fermeture » inférieure des transistors bipolaires à grille isolée (IGBT) avancés, qui permet d'augmenter l'efficacité et de réduire les pertes.

90 MPPT/MW qui déploient une densité de suivi de grande puissance.

Un rapport CC/CA de 150 % augmente les retours du système (et la densité).

Les avantages en termes de rendement augmentent la fonctionnalité des toitures et la densité énergétique :

Des conceptions flexibles autorisent des chaînes plus courtes et des conceptions aux orientations multiples.

Fournisseur multi MPPT totalement indépendant offrant une gamme plus large de tensions de fonctionnement en courant continu

La configuration 13 ampères/chaîne offre une tension d'entrée nominale élevée.

Avantages en matière d'exploitation et maintenance pour une surveillance, une localisation et une notification rentable des erreurs :

Le diagnostic avancé de la courbe I-V et la surveillance au niveau de la chaîne améliorent l'efficacité.

Le diagnostic intégré et le monitoring dans le Cloud aident à résoudre rapidement les problèmes.

Une technologie unique de suppression des courants de fuite augmente la précision des fausses alarmes.

« Nous nous réjouissons des avantages que nous apportons en matière de coûts et de performance énergétique à nos clients commerciaux », a déclaré Kuhn. « En associant un rapport coût-performance élevé à de faibles coûts d'exploitation et de maintenance, ainsi qu'une efficacité de conversion et des avantages en matière de capture d'énergie à la pointe du marché, la technologie Solis 110 kW est en mesure d'accroître le rendement énergétique et le retour sur investissement pour les utilisateurs finaux commerciaux. »

Le nouvel onduleur triphasé 110 kW de Solis est disponible dans la région Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine.

À propos de Ginlong Technologies

Ginlong Solis est l'un des fabricants mondiaux d'onduleurs de chaîne les plus anciens et les plus expérimentés qui produit des onduleurs de chaîne pour les marchés photovoltaïques à l'échelle résidentielle, commerciale et des services publics, qui bénéficierait d'une gamme complète de technologies d'onduleurs de chaîne extrêmement fiables, prometteurs, rentables et innovants, installés dans le monde entier et optimisés à l'échelle locale, afin d'offrir un retour sur investissement important à long terme aux acteurs clés de la filière solaire. Veuillez consulter ginlong.com.

