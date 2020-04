L'ANSAF applaudit les mesures de relance économique destinées aux entreprises autochtones





OTTAWA, le 20 avril 2020 /CNW/ - L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) applaudit le solide soutien accordé par le gouvernement du Canada dans le cadre d'un plan de relance économique ciblé de 306,8 millions de dollars pour nos entreprises autochtones. Le programme sera mis en oeuvre par l'entremise de l'ANSAF et du réseau des institutions financières autochtones (IFA). Les IFA offrent des services financiers et commerciaux aux entrepreneurs inuits, métis et des Premières Nations d'un océan à l'autre.

La réponse stratégique de l'ANSAF à la crise a été menée par son conseil d'administration. Le président, Jean Vincent, est également président et chef de la direction de la Société de crédit commercial autochtone (SOCCA), une IFA située à Wendake, au Québec. M. Vincent a salué l'annonce d'aujourd'hui en déclarant : « Les entreprises autochtones ont des besoins distincts et sont plus vulnérables en période de ralentissement économique, notamment en raison des répercussions sans précédent de la pandémie actuelle ».

Shannin Metatawabin, chef de la direction de l'ANSAF, est convaincu que le plan de relance annoncé de 306,8 millions de dollars garantira la stabilité d'une situation économique déjà fragile pour les entrepreneurs autochtones. « Nous travaillons depuis des semaines avec le gouvernement sur ce plan de relance pour les IFA et leurs clients. Nos IFA seront prêtes à mettre en oeuvre ce plan pour aider les entreprises autochtones qui ont été touchées par la crise de la COVID-19 ».

L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a indiqué que « certaines entreprises autochtones qui sont déjà confrontées à des défis uniques, notamment le fait d'être dans des zones rurales ou éloignées et d'avoir moins accès aux capitaux, sont touchées de manière disproportionnée par cette situation sans précédent ». Trop souvent, les propriétaires d'entreprises autochtones ont raison de croire qu'ils ne pourront pas répondre aux critères d'admissibilité des institutions courantes. Des institutions établies, axées sur les entreprises et dirigées par des autochtones, comme l'ANSAF et les IFA, sont essentielles pour offrir des programmes ciblant les besoins commerciaux uniques de leurs clients autochtones.

L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances, a ajouté que ce soutien aidera les entreprises autochtones « afin qu'elles puissent continuer à croître et à prospérer lorsque cette crise sera passée ». Le premier ministre Justin Trudeau a conclu son annonce en ajoutant : « Et c'est une première étape. Bientôt, on va annoncer d'autres mesures pour soutenir les entreprises autochtones et leurs employés ».

Les entreprises autochtones sont un moteur essentiel de l'emploi et de l'amélioration des résultats socio-économiques pour les populations autochtones. Elles jouent un rôle essentiel en assurant une plus grande prospérité aux collectivités autochtones du pays. L'ANSAF et son réseau national d'IFA sont des leaders aidant les entrepreneurs autochtones à réaliser leurs objectifs. Leur travail soutient l'inclusion économique des peuples autochtones au Canada.

Créée en 1997, l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) est une organisation à but non lucratif qui défend les intérêts d'un réseau de 59 institutions financières autochtones (IFA) offrant des services financiers et commerciaux aux entreprises des Premières Nations, métisses et inuites dans tout le Canada. L'ANSAF administre également le Programme d'entrepreneuriat autochtone (PEA) et d'autres initiatives en partenariat avec le gouvernement du Canada.

Les IFA ont accordé 47 000 prêts totalisant 2,7 milliards de dollars depuis leur création.

L'ANSAF et les IFA ont fait leurs preuves avec un taux de remboursement extrêmement élevé (95 %) des prêts de développement économique.

Le plan de relance annoncé en réponse à la pandémie de COVID-19 est un premier pas important, même si - comme pour les autres entreprises canadiennes - il faudra en faire plus à mesure que les entreprises surmonteront ses répercussions économiques.

À la mi-mars, l'ANSAF a mené une enquête auprès de son réseau d'IFA au Canada afin de déterminer les impacts attendus de la COVID-19. Bien que le sondage ait été mené très tôt dans la crise, la réponse a été révélatrice. Plus de 95 % des IFA interrogées s'attendaient à ce que la pandémie ait un impact négatif sur leurs clients actuels. Comme l'a dit une IFA : « aucun secteur ne sera à l'abri de cet événement ». Les IFA s'attendaient à ce que tous les secteurs soient touchés, les plus importants étant le tourisme, les services d'hébergement et de restauration, l'hôtellerie, les transports, les services et le commerce de détail.

Pour plus d'informations sur l'ANSAF et le réseau des institutions financières autochtones, veuillez consulter notre site Web à l'adresse NACCA.ca

