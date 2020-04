REPLY : les inscriptions pour le Creative Challenge 2020 sont désormais ouvertes





Reply annonce l'ouverture des inscriptions pour le Creative Challenge 2020, le concours par équipe qui fait partie du programme des Reply Challenges. Le Creative Challenge, qui, pour l'édition 2019, a rassemblé plus de 3 500 participants et 350 projets soumis, rassemble des étudiants et de jeunes créatifs dans le développement d'un concept créatif, conçu par certains des directeurs artistiques et professionnels les plus qualifiés de l'industrie.

Pour participer au concours en ligne, qui se déroulera du vendredi 22 au dimanche 24 mai, les participants devront s'inscrire à l'adresse challenges.reply.com. Les équipes participantes auront 48 heures pour développer et soumettre leur proposition créative sur l'une des catégories suivantes : "Employer Branding", "Brand Activation", "Service Design", "Branded Content" et "Social Media - Instagram".

Un panel d'experts, composé de professionnels des agences de création du Reply Group et des partenaires créatifs du concours - tels que Ducati Scrambler, FCA, Martini, MSC et OBI - sélectionnera une équipe dans chaque catégorie pour accéder à la phase finale, prévue en juillet, et avoir la possibilité de présenter leur projet.

Lors du tour final, le jury d'experts déclarera l'équipe gagnante du Creative Challenge pour chaque catégorie selon des critères tels que l'innovation, la créativité, l'unicité, la conformité au brief des partenaires, ainsi que la qualité de la présentation finale.

Pour en savoir plus sur le "Creative Challenge 2020", veuillez consulter le site challenges.reply.com.

