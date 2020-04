Reconduction du conseil d'administration de Santé Ontario et ajout d'un nouveau membre





TORONTO, le 20 avril 2020 /CNW/ - À l'issue d'une année passée à poser les bases de la transformation du système de santé, le conseil d'administration de Santé Ontario a été reconduit. Il comptera aussi un nouveau membre.

Le dernier arrivant est le major-général (retraité) Jean-Robert Bernier, dont la carrière importante et exemplaire comprend notamment d'avoir été le 38e Médecin en chef du Canada, conseiller médical en chef en tant que président du comité des médecins généraux de l'OTAN, chef du Service médical royal canadien, commandant du système de santé militaire entièrement intégré, et président du comité de recherche de l'OTAN sur la santé, la médecine et la protection. Nommé médecin honoraire de Sa Majesté la reine, il a également siégé au comité pour la science et la technologie de l'OTAN, au conseil du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le conseil en gouvernance de l'Institut canadien de la recherche sur la santé, et le conseil de l'Institut de recherche en santé mentale de l'Université d'Ottawa. Le Dr Bernier est franco-ontarien.

Il y a maintenant 13 membres qui siègent au sein du conseil de Santé Ontario. Les 12 membres reconduits sont également nommés au conseil du Réseau Trillium pour le don de vie, ainsi que les conseils de chaque réseau local d'intégration des services de santé (RLISS)

« Il ne fait aucun doute que cette première année a été passionnante, et nous prenons la bonne direction », a déclaré William Hatanaka, président du conseil de Santé Ontario. « Avec la nomination de Jean-Robert Bernier au conseil, nous sommes encore plus à même de faire progresser notre mission d'appuyer les fournisseurs de soins de santé de la province dans leur prestation de soins de santé de qualité pour tous les Ontariens. »

La première année du conseil d'administration a été marquée par des transferts de personnes et d'organismes vers Santé Ontario, qui ont permis d'apporter d'importantes connaissances, compétences et pratiques exemplaires pour travailler ensemble et avec des partenaires de l'ensemble du système pour garantir que les Ontariens continuent à recevoir des soins de santé de haute qualité, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.

Santé Ontario est maintenant bien placé pour adapter les meilleurs modèles, comme ceux utilisés dans le système de cancérologie de classe mondiale de l'Ontario, à d'autres parties du secteur de la santé. Cela inclut des secteurs tels que la santé mentale et la toxicomanie, et en particulier le nouveau Centre d'excellence en santé mentale et en lutte contre les dépendances, qui fera partie de Santé Ontario.

« Je pense que nous pouvons tous être très fiers des énormes progrès accomplis à Santé Ontario », déclare Christine Elliott, ministre de la Santé. « C'est un nouvel organisme avec un mandat très complexe, y compris la surveillance et l'évaluation de la qualité des soins offerts, la mise au point de normes fondées sur la preuve en s'appuyant sur les meilleurs modèles actuels, et la progression d'une approche de soins de santé axée sur le numérique. Le conseil qui est en place nous aidera à atteindre ces objectifs, tout en aidant à garantir la continuité et la qualité des soins offerts aux patients.

Pour voir les biographies complètes de tous les directeurs du conseil de Santé Ontario, visitez le https://www.ontariohealth.ca/fr/notre-equipe

Santé Ontario est l'organisme provincial chargé de garantir que les Ontariens continuent à recevoir des soins de santé de haute qualité à l'endroit et au moment où ils en ont besoin. www.ontariohealth.ca

SOURCE Ontario Health

