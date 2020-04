La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance une gamme de services d'aide psychologique pour soutenir ses membres





MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance une nouvelle gamme de services d'aide psychologique gratuits en collaboration avec l'organisme Revivre pour soutenir ses membres durant la crise de la COVID-19. Les entreprises membres de la Chambre pourront ainsi bénéficier d'un soutien individuel via une ligne téléphonique dédiée et accéder à des webinaires, à des ateliers et à des groupes d'accompagnement virtuels en santé mentale.

« Plusieurs entrepreneurs et travailleurs vivent actuellement, sans grande surprise, des épisodes de stress, d'angoisse et d'anxiété liés aux impacts de la COVID-19. Au-delà des mesures déployées pour les appuyer pendant la crise économique, il est important de mettre à leur disposition des ressources qui pourront les aider sur le plan psychologique. La santé mentale des entrepreneurs et de tous les travailleurs est l'une des conditions essentielles pour assurer le fonctionnement de notre économie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Grâce à notre partenariat avec Bell et à son engagement actif en santé mentale avec Bell Cause pour la cause, il est possible d'offrir ces services en collaboration avec l'organisme Revivre, qui soutient les personnes vivant avec des troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. Leur expertise sera précieuse pour appuyer nos membres et les aider au cours des prochains mois », a conclu Michel Leblanc.

Les services d'aide psychologique seront rendus disponibles gratuitement auprès des membres de la Chambre à compter du 21 avril. La programmation des webinaires et des ateliers sera bonifiée régulièrement. Ils s'ajoutent à la gamme de services et de ressources développés par la Chambre pour soutenir les entreprises durant la crise de la COVID-19.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Revivre

Revivre est un centre d'expertise et de soutien en santé mentale qui vient en aide aux personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Depuis 1991, Revivre contribue à améliorer la qualité de vie de milliers de personnes en mettant à l'avant-plan l'approche avant-gardiste du soutien à l'autogestion. Ses services bilingues s'intègrent autant en milieu de travail, qu'au sein de l'écosystème de services et de soutien social des communautés.

