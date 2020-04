Pandémie de la COVID-19 - Québec accorde 4 M$ à Medicom pour accélérer la construction d'une usine de masques N95 et de masques chirurgicaux





QUÉBEC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un prêt de 4 M$ à l'entreprise Medicom, par l'entremise d'Investissement Québec, pour accélérer l'implantation, à Montréal, d'une usine qui produira plusieurs dizaines de millions de masques N95 et de masques chirurgicaux de niveau 3. La fabrication de ces derniers débutera dès juillet prochain, alors que celle des masques N95 commencera au mois d'août. À terme, le projet créera 33 emplois permanents et permettra de répondre aux besoins du système de santé.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Fournir l'équipement nécessaire aux femmes et aux hommes qui sont au front depuis des semaines pour soigner le plus adéquatement possible les Québécois atteints de la COVID-19 suscite chaque jour de multiples questionnements. Heureusement, plusieurs entreprises ont répondu à l'appel du gouvernement pour la production et la distribution de matériel médical. Je tiens à remercier Medicom pour la mise en place de ce projet. Assurément, travailler ensemble et concerter nos actions dans les circonstances actuelles demeurent des incontournables. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Medicom est un acteur québécois stratégique dans son domaine. Je salue sa participation à l'effort collectif que déploient le gouvernement et le réseau de la santé en cette période difficile. L'environnement d'affaires particulier avec lequel les entreprises doivent composer au Québec, et partout dans le monde, en raison de la pandémie de la COVID-19 offre des conditions favorables pour la construction de cette usine à Montréal. Le gouvernement est fier de collaborer à cette initiative, qui aidera le Québec dans ses efforts d'approvisionnement en matériel médical. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les masques N95 et les masques chirurgicaux sont essentiels pour le personnel médical qui oeuvre auprès des patients atteints de la COVID-19 et d'autres types de virus. La construction de cette usine par Medicom nous permettra d'en garantir l'approvisionnement à long terme, particulièrement pour le Québec. Je suis heureuse de constater à quel point les entreprises québécoises, mais aussi tout le personnel du réseau de la santé, s'impliquent pour assurer la protection des citoyens. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Medicom est un nom de confiance dans le domaine des équipements de protection individuelle depuis plus de trois décennies. Nous sommes heureux d'avoir conclu un accord avec le gouvernement du Québec pour être son fournisseur à long terme de masques N95 et de masques chirurgicaux ainsi que pour faciliter notre investissement dans la production locale. La diversification de l'approvisionnement a été une stratégie à long terme pour Medicom, et c'est avec enthousiasme que nous procédons à l'implantation d'une autre installation québécoise en vue d'aider à fournir des produits qui contribueront à protéger les professionnels de la santé et les patients canadiens. »

Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom

Rappelons que les entreprises québécoises ayant besoin d'un soutien pour accroître leur capacité de production ou les entreprises manufacturières qui auraient la capacité de convertir rapidement leurs installations pour répondre à la demande en fournitures médicales, comme les gants, les blouses, les désinfectants et les masques, pourraient jouer un rôle important afin de réduire le risque de pénurie à moyen et à long terme. Elles sont donc invitées à faire part de leur intérêt en écrivant à l'adresse courriel suivante : jecontribue@economie.gouv.qc.ca.

Faits saillants :

Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de contrôle des infections à usage unique et préventifs de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, vétérinaire, des laboratoires de même que de la santé et de la beauté. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Ritmed et Hopen ainsi que sous la marque Hedy Canada , récemment acquise. La société exerce ses activités sous le nom Kolmi-Hopen, à Angers, en France , et Medicom Asie, à Hong Kong .

, récemment acquise. La société exerce ses activités sous le nom Kolmi-Hopen, à Angers, en , et Medicom Asie, à . Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH, la société a agi depuis comme un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ebola.

