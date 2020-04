La technologie hydraulique nouvelle génération de LOGISTEC a obtenu la certification NSF 61





MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, est heureuse d'annoncer que sa technologie hydraulique nouvelle génération Aqua-Pipe a obtenu la certification NSF 61. Cette importante certification ouvre une nouvelle avenue à cette technologie et permettra de résoudre bon nombre de défis que pose l'infrastructure vieillissante de conduites d'eau aux municipalités et aux collectivités partout dans le monde ainsi que de protéger les réseaux de conduite d'eau en cas de séismes, d'inondations extrêmes ou d'autres catastrophes naturelles.

La solution de nouvelle génération Aqua-Pipe de LOGISTEC a beaucoup attiré l'attention dernièrement, à la suite des essais rigoureux effectués en décembre dans les installations d'essais à grande échelle sur les réseaux vitaux (Geotechnical Lifelines Large-Scale Testing Facility) de l'Université Cornell. Ces essais ont permis d'établir que cette technologie est la seule à pouvoir résister à des séismes ou des événements environnementaux extrêmes et à protéger l'infrastructure de conduites principales d'eau. En fait, les essais ont prouvé que cette solution aurait facilement résisté au tremblement de terre de San Francisco en 1906 ainsi qu'à la séquence de tremblements de terre de 2010-2011 dans la région de Canterbury, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

« Nous sommes très fiers d'ajouter la certification NSF 61 à notre portefeuille de solutions de technologies hydrauliques éprouvées », a déclaré Martin Bureau, vice-président, innovation, chez SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), l'équipe environnementale de LOGISTEC. « La certification NSF 61 est reconnue mondialement et elle signifie que notre technologie a été approuvée par l'une des organisations de certification indépendantes les plus respectées en ce qui a trait à la santé et à la salubrité des aliments, de l'eau et des produits de consommation. Nos clients exigent cette certification comme preuve du caractère sécuritaire de notre solution de nouvelle génération. Nous sommes maintenant en mesure d'élargir la gamme de solutions que nous pouvons offrir aux collectivités en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. »

« Notre technologie hydraulique de nouvelle génération novatrice continue de démontrer sa valeur en tant que solution idéale pour les municipalités qui doivent veiller à l'entretien de leur infrastructure de conduites d'eau et à assurer à leurs résidents un accès fiable à de l'eau potable pure et sécuritaire », indique Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « Quand vous avez à votre service les meilleurs ingénieurs et scientifiques du secteur pour développer des solutions innovantes qui répondent à ces préoccupations grandissantes, et que ces derniers soumettent leur produit aux essais les plus rigoureux de l'industrie, alors vous savez que vous obtiendrez des résultats de la plus haute qualité. »

Cette technologie de nouvelle génération, qui a obtenu la certification NFS 61 tout comme la technologie antérieure, est une version encore plus souple et résiliente de la technologie Aqua-Pipe originale, qui a été installée sur plus de 2 000 kilomètres (1 300 milles) de conduites en Amérique du Nord, et elle conserve les mêmes qualités que la précédente. La technologie Aqua-Pipe de LOGISTEC, tant la solution originale que celle de nouvelle génération, permet de réduire les coûts de 25 % comparativement à la méthode traditionnelle de remplacement par tranchée, qui consiste à extraire et remplacer les conduites brisées ou qui fuient. Elles ont aussi permis d'éliminer la perte de 55 millions de mètres cube (1,9 milliard de pieds cube) d'eau potable grâce aux fuites qui ont été colmatées, tout en réduisant l'impact sur les quartiers. Maintenant que la solution Aqua-Pipe de nouvelle génération a obtenu la certification NSF 61, les municipalités ont une raison de plus de choisir cette technologie résiliente pour relever les défis posés par leur infrastructure de conduites d'eau.

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de solutions environnementales de premier plan depuis 35 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, l'Infrastructure, la Gestion de sols contaminés et matières résiduelles ainsi que les Technologies hydrauliques - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux problèmes environnementaux en constante évolution dans le monde.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN et de FER-PAL Construction Ltd. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 34 installations portuaires et 60 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

