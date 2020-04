Wilbur-Ellis fait un don de 100 000 USD à la Croix-Rouge durant la crise du coronavirus





SAN FRANCISCO, 20 avril 2020 /CNW/ - En cette période de difficultés pour un si grand nombre de gens, Wilbur-Ellis a fait un don de 100 000 USD à la Croix-Rouge, les fonds étant destinés aux États-Unis, au Canada et à l'Asie-Pacifique - les régions où nos employés vivent et travaillent.

« Nous reconnaissons les besoins sans précédent créés par la pandémie de coronavirus, et Wilbur-Ellis s'engage à atténuer en partie ces difficultés avec ce don », a déclaré John Buckley, président et chef de la direction de Wilbur-Ellis. « En tant qu'entreprise mondiale, faire un don à la Croix-Rouge est l'un des meilleurs moyens d'atteindre les personnes dans le besoin à travers le monde. Nous sommes heureux de soutenir les initiatives humanitaires et d'aide en cas de catastrophe de la Croix-Rouge en cette période de crise. »

Wilbur-Ellis, une entreprise familiale en passe de fêter son 100e anniversaire, soutient les industries de l'agriculture, de la nutrition animale, de l'énergie et des produits chimiques - toutes considérées comme des activités « essentielles » qui soutiennent l'approvisionnement alimentaire et fournissent d'autres produits essentiels à la société.

« Alors que la pandémie s'est développée, Wilbur-Ellis a continué d'exercer ses activités - avec des protocoles sanitaires stricts en place - pour soutenir ses clients qui travaillent tous les jours pour nourrir le monde. La société soutient également des industries qui fournissent des produits essentiels dont nous avons tous besoin », a déclaré M. Buckley.

« Nous reconnaissons notre responsabilité et nous savons que nous avons la chance de pouvoir fonctionner pendant cette période difficile. Nous continuerons d'assumer nos responsabilités tout en faisant tout notre possible pour protéger la santé et le bien-être de nos employés. Ce sont des gens extraordinaires qui ont su relever le défi et c'est grâce à eux que nous pouvons faire tout ce que nous faisons. »

À propos de Wilbur-Ellis

Fondées en 1921, les entreprises Wilbur-Ellis sont les principaux négociants, distributeurs et fabricants internationaux de produits agricoles, de nutriments pour animaux et de produits chimiques et ingrédients spécialisés. En développant des relations solides, en faisant des investissements stratégiques sur le marché et en capitalisant sur de nouvelles opportunités, les entreprises Wilbur-Ellis ont continué de développer l'entreprise avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards USD.

