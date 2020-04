« Le moment de votre lettre » - 52 artistes et leurs messages de réconfort envoyés aux aîné.e.s!





MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Depuis les derniers jours, nous sommes bouleversés et indignés par le désarroi des personnes âgées, plus vulnérables que jamais, qui nous quittent à un rythme effarant.

C'est en questionnant son sentiment d'impuissance et en pensant à ses propres grands-parents (dont Clémence, bientôt 94 ans et en CHSLD), que l'animateur et entrepreneur Jean-Pier Gravel (Salut, bonjour! Week-end, Star Académie, LeMissionnaire.TV) a eu une idée. Celui dont la mission est de concevoir des moments de bonheur sur mesure et personnalisés à travers son Département des moments a imaginé un projet original pour nos beaux vieux : « Le moment de votre lettre ».

« Clairement, je ne peux rien faire pour les soigner. Cependant, je peux humblement aider à créer des moments de réconfort, d'espoir et de lumière dans toute cette noirceur! »

Jean-Pier a donc lancé l'invitation à 52 auteur.e.s chevronné.e.s d'ici, de tous âges, origines et parcours, afin qu'ils rédigent une lettre destinée aux aîné.e.s.

Les réponses positives de ces écrivain.e.s n'ont pas tardé, entre autres : Simon Boulerice, Michel Rivard, Natasha Kanapé-Fontaine, Michel-Marc Bouchard, Chloé Ste-Marie, Stéphanie Boulay, Bruno Blanchet, Pénélope et Winston McQuade, etc.

Les aîné.e.s et leurs proches sont convié.e.s à s'inscrire dès maintenant, en faisant simplement parvenir leur courriel à l'adresse : info@departementdesmoments.com.

Ainsi, chaque vendredi, à compter du 24 avril prochain, ils.elles recevront un texte aussi inédit que touchant venant de la plume d'un talent québécois!

Pour ceux et celles ne possédant pas de courriel ou de matériel informatique, voici de belles alternatives :

qu'un membre de la famille procède à l'inscription, et fasse imprimer chacune des missives pour les envoyer par la poste;

que cette même personne en fasse la lecture au téléphone;

qu'un.e bénévole d'une résidence instaure un moment dans la semaine où les textes sont lus à travers l'intercom de l'endroit.

De plus, il sera possible d'écouter la voix des auteur.e.s partageant leur oeuvre sur la page Facebook du « Département des moments » (www.facebook.com/Departementdesmoments) tous les dimanches, à compter de 12h!

Cette douce visite dominicale d'un artiste se veut aussi un baume face à la solitude, qui peut peser encore plus lourdement en ces temps de confinement.

L'initiative est rendue possible grâce à deux partenaires indispensables : La Capitale Assurance et services financiers et Gravité média.

« Par l'entremise de sa fondation, La Capitale appuie des initiatives qui permettent de fournir du soutien et des soins adéquats aux ainés vulnérables et en situation d'isolement. Cette mission prend tout son sens aujourd'hui avec la crise que nous traversons. La situation est particulière et La Capitale tient à être particulièrement là pour nos aînés! »

« Gravité Média est fière de s'associer à ce projet unique et touchant mis sur pied par le Département des moments », confie Julie Voyer, PDG de Gravité Média. « Cette initiative m'a touchée droit au coeur et c'est un honneur pour mon équipe et moi de contribuer à ce partage de bonheur hebdomadaire. Quelle belle façon de rendre hommage à nos aînés qui ont contribué grandement à bâtir notre Québec d'aujourd'hui. Grâce à ce partenariat, Le moment de votre lettre sera propulsé chaque semaine par l'agence Gravité Marketing. »

Pour vous laisser toucher par cette prise de parole unique, n'oubliez pas d'aimer et de suivre la page du Département, et n'hésitez pas à partager ce courrier du coeur nouveau genre!

