Sleep Country s'engage à verser 1,5 million de dollars en dons de produits pour soutenir les communautés locales pendant la crise de santé liée à la COVID-19





Initiative visant à procurer des matelas, des lits et des essentiels de sommeil aux communautés vulnérables et aux travailleurs médicaux de première ligne

TORONTO, le 20 avril 2020 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou « Sleep Country Canada » ou la « société ») (TSX : ZZZ) a annoncé aujourd'hui son engagement à verser jusqu'à 1,5 million de dollars en dons de matelas et de produits de literie essentiels aux communautés du Canada touchées par la crise de santé liée à la COVID-19.

Le programme de dons de la société vise à fournir aux communautés à risque et vulnérables touchées par la pandémie de COVID-19 des espaces de sommeil sûrs et sécuritaires durant cette période sans précédent. Les dons de Sleep Country contribueront à améliorer les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les refuges pour sans-abri, les programmes de logement communautaire et d'autres organisations qui sont soumises à de fortes pressions pour limiter le nombre de personnes hébergées et mettre en place des mesures de distanciation physique pour lutter contre la propagation du virus COVID-19.

En outre, la société aide les hôpitaux et les établissements de soins à mettre en place des mesures temporaires de repos et de sommeil pour le personnel médical de première ligne qui travaille pendant des heures prolongées ou qui a besoin de pratiquer la distanciation sociale pour assurer leur sécurité et celle de leur famille.

« La crise de santé liée à la COVID-19 a fait ressortir le besoin urgent de fournir aux communautés vulnérables et à risque du Canada des aménagements de sommeil sûrs qui permettent de prendre des mesures d'éloignement physique », a déclaré Dave Friesema, chef de la direction de Sleep Country. « Nous travaillons en étroite collaboration avec des organisations communautaires pour faire don de produits de sommeil essentiels qui aideront ceux qui en ont le plus besoin, en leur permettant de se reposer chaque nuit dans un endroit sûr et sécuritaire. »

La première organisation partenaire de Sleep Country à bénéficier de ce programme est l'initiative d'accès rapide au logement de la ville de Toronto, qui permet aux personnes âgées et autres personnes vulnérables de passer rapidement du réseau des refuges à un logement permanent à loyer proportionné au revenu avec l'organisme Toronto Community Housing. Sleep Country fera don de 100 lits, y compris des matelas, des bases réglables, des cadres de lit, des draps, des protège-matelas et des oreillers pour aider à fournir aux résidents un cadre de vie sécuritaire et sain.

« Je tiens à remercier Sleep Country pour son engagement à faire don de matelas et de produits de literie essentiels d'une valeur de 150 000 $ aux communautés de Toronto qui sont touchées par la pandémie liée à la COVID-19. Le soutien de partenaires privés comme Sleep Country a aidé notre ville dans ses efforts pour combattre ce virus. Ces 100 nouveaux lits pour les logements communautaires de Toronto contribueront à créer un environnement plus confortable pour les locataires vulnérables et à garantir que nous soutenons nos résidents en ces temps difficiles, » a déclaré Maire John Tory, ville de Toronto.

Sleep Country continue de coopérer avec les communautés à l'échelle nationale pour soutenir les organisations qui aident les personnes les plus vulnérables et les plus à risque pendant la crise de santé causée par la COVID-19.

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant omnicanal de matelas et literie, ainsi que le seul détaillant spécialisé en produits de sommeil avec une présence de magasins physiques et en ligne. Sleep Country exerce ses activités de vente au détail sous trois bannières (les « bannières ») : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec; « Dormez-vous » avec des activités omnicanales au Québec et « Endy », principal détaillant canadien de matelas dans une boîte en ligne. En date du 20 avril 2020, Sleep Country comptait 276 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Sleep Country collabore également étroitement avec des organismes caritatifs canadiens pour faire don de matelas neufs ou en bon état aux familles et enfants dans le besoin.

