Delmar International et Air Canada livrent aux travailleurs de la santé canadiens l'équipement de protection dont ils ont un besoin urgent

MONTRÉAL, 20 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc. (delmarcargo.com), transportera ce mois-ci plus de 25 millions d'unités d'équipement de protection individuelle (EPI) de la Chine vers les réseaux de soins de santé du Canada, et de plus de 60 millions d'unités à travers le monde. Ces actions continues sont réalisées grâce à l'étroite collaboration et au soutien des clients internationaux de Delmar et d'Air Canada, nos partenaires aériens nationaux.



L'interruption des vols de passagers à l'échelle mondiale a entraîné une importante réduction de la capacité de cargaison aérienne, ce qui pose un défi de taille pour la livraison des équipements de protection dans les délais prescrits. Nos partenaires chez Air Canada ont répondu rapidement à ce besoin urgent. Carmen Araujo, directrice du fret aérien national chez Delmar, explique : « L'ingéniosité et la débrouillardise d'Air Canada pour déployer des avions de passagers pour les besoins de cargaison - en réaménageant l'espace intérieur de leurs avions commerciaux, en sécurisant les droits et permis d'atterrissage et en répondant aux besoins de tout le personnel navigant - est un travail sans précédent ».

Delmar travaille sans relâche avec Air Canada, tant en Chine qu'au Canada, pour coordonner les commandes des fournisseurs d'origine, gérer le dédouanement des exportations, palettiser, préparer de grandes quantités de cargaison et déployer des mesures de sécurité pour s'assurer que tous les EPI sont protégés et dans des locaux sécurisés. Ces efforts internationaux sont coordonnés grâce à des méthodes de continuité des activités quotidiennes, même en télétravail, en tirant parti de l'expertise de plus de 40 cadres de Delmar. « Cette semaine représente l'aboutissement de nos efforts de planification et de collaboration pour transporter la cargaison urgente de nos clients, avec la première vague d'expéditions dans plusieurs des charters exploités par Delmar avec les avions commerciaux d'Air Canada. C'est une preuve de ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble, quelle que soit la situation », a déclaré Mike Wagen, chef de l'exploitation de Delmar International.

Delmar continuera d'exploiter des vols charters et disposera d'une importante capacité fixe sur les liaisons quotidiennes d'Air Canada à Shanghai, ce qui comblera les besoins d'espace de la cargaison essentielle nécessaire. « Delmar a été parmi les premiers intermédiaires canadiens à signer des accords d'affrètement et à déployer nos avions de passagers reconfigurés pour le fret international. Notre partenariat et notre collaboration ont été essentiels pour assurer une chaîne d'approvisionnement fluide à notre système de santé. Air Canada a travaillé sans relâche pour augmenter nos capacités pour le marché canadien, et nous continuerons à faire entrer des EPI au Canada, tant qu'il en sera nécessaire », a déclaré Vito Cerone, directeur général des ventes et de la stratégie commerciale d'Air Canada Cargo.

Delmar s'appuiera sur son réseau aérien, terrestre et maritime pour soutenir ses clients et les aider à naviguer les conditions changeantes à travers le monde et continuera à livrer les équipements de protection dont nos travailleurs de la santé, les intervenants de première ligne et les communautés ont besoin pour rester en sécurité.

À propos de Delmar International

Delmar International Inc. est une société privée canadienne, chef de file dans le domaine des services logistiques mondiaux. Les principaux services offerts par Delmar comprennent l'expédition internationale de fret, les services douaniers, l'entreposage et la distribution (3PL), la gestion de la chaîne d'approvisionnement (4PL) et les services de consultation commerciale.

