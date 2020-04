COVID-19 : les Producteurs de grains lancent les semis afin de continuer à nourrir le Québec





LONGUEUIL, QC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la période des semis qui débute, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) tiennent à réaffirmer qu'ils sont présents afin de nourrir le Québec. Rappelons que la production de grains est à la source de toute l'agriculture québécoise, puisqu'elle approvisionne autant l'alimentation humaine qu'animale. Ainsi, de nombreuses industries québécoises sont dépendantes de la production de grains, qui représente environ 20?000 emplois au Québec.

«?Nous sommes conscients des temps difficiles que vivent les Québécois en raison de la COVID?19. De plus, nous savons aussi que notre production est essentielle au bon fonctionnement de notre société. Par conséquent, nos producteurs travaillent activement pour assurer la production d'aliments sains pour notre économie ainsi que pour tous les Québécois et Québécoises. Le nécessaire sera fait pour garantir la sécurité sanitaire des producteurs et des productrices. Nous tenons à rassurer la population à l'effet que la crise de la COVID-19 ne créera pas de pénurie, ni pour le secteur animal ni pour le secteur alimentaire?», déclare M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Le secteur des grains est essentiel pour le Québec et son agriculture. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces denrées contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Dans ce contexte, il est primordial que les gouvernements du Québec et du Canada s'engagent respectivement à concrétiser les mesures attendues pour garantir la compétitivité du secteur des grains et soutenir adéquatement les efforts environnementaux entrepris par les producteurs du secteur.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9?500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble environ 20?000 emplois au Québec.

