Truist publie ses résultats du premier trimestre 2020





Bénéfices de 986 millions de dollars, ou 0,73 $ de résultat dilué par action

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE : TFC) a communiqué aujourd'hui ses bénéfices pour le premier trimestre de 2020.

Le résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires a atteint 986 millions de dollars, soit une hausse de 31,6 pour cent par comparaison au premier trimestre de l'année dernière. Le bénéfice par action ordinaire dilué s'élève à 0,73 $ pour le premier trimestre 2020, soit une baisse de 24,7 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les résultats du troisième trimestre ont produit un rendement annualisé d'actif (ROA) de 0,90 pour cent sur la moyenne des actifs, un rendement annualisé de 6,58 pour cent sur la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (ROCE) et un rendement annualisé de 13,23 pour cent sur les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (ROTCE).

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'élève à 1,2 milliard $, soit 0,87 $ de résultat dilué par action, à l'exclusion de frais de fusion et de restructuration de 107 millions $ (82 millions $ après impôt), de charges d'exploitation additionnelles liées à la fusion de 74 millions $ (57 millions $ après impôt) et d'impacts provenant de certaines mesures discrétionnaires de 71 millions $ (54 millions $ après impôt) appliquées par la direction en relation avec le COVID-19. Le bénéfice dilué ajusté par action ordinaire a diminué de 0,18 $ par rapport au premier trimestre de 2019. Les résultats ajustés ont produit un ROA annualisé de 1,06 pour cent, un ROCE annualisé de 7,88 pour cent et un ROTCE annualisé de 15,51 pour cent.

« La pandémie liée au COVID-19 a bouleversé la vie telle que nous la connaissons, et nous sommes de tout coeur avec tous ceux qui sont frappés par cette crise mondiale de la santé, » a déclaré Kelly S. King, président-directeur général. « L'association de nos deux sociétés de patrimoine place Truist en bonne position et lui permet d'assister nos clients, nos communautés et les membres de notre équipe dans cet environnement difficile. Nous sommes une institution bien capitalisée, dotée d'une forte position de liquidité et nous avons constaté une croissance significative des prêts, car nos clients commerciaux tirent sur leurs lignes de crédit. Nous avons également constaté une fuite vers la qualité, car nos clients sont nombreux à retirer leurs placements des marchés financiers pour les mettre dans des comptes de dépôt.

« Truist a gagné 986 millions de dollars au premier trimestre, et ceci a été affecté de façon significative par des coûts liés aux fusions, par certains coûts discrétionnaires et par des rabais sur les frais, nécessaires pour soutenir les membres de notre équipe, nos clients et nos collectivités pendant cette pandémie. Si l'on exclut ces coûts et rabais sur les frais, Truist a gagné 1,2 milliard de dollars, soit 0,87 dollar par action pour ce trimestre. Certes, la qualité des actifs reste solide en fin de trimestre, mais nous savons que les coûts du crédit vont augmenter et nous avons constitué des réserves de 893 millions de dollars pour faire face aux pertes à prévoir dans l'avenir.

« Truist a pour objectif d'inspirer et d'édifier des vies et des communautés meilleures. En cette période difficile, nous avons la chance de pouvoir remplir cet objectif et de soutenir la famille et les actionnaires de Truist, de contribuer à stabiliser l'économie et nous espérons fermement une reprise future. En ce qui concerne nos clients, nous apportons notre aide de plusieurs façons, notamment un allégement des paiements pour les cartes de crédit, les prêts personnels, les crédits automobiles, les lignes de crédit sur garanties immobilières et les produits hypothécaires de logement. Au cours des dernières semaines, nous avons par ailleurs lancé plusieurs outils numériques pour que nos clients puissent plus facilement demander de l'aide.

« Je suis extrêmement fier des membres de notre équipe. Ils sont nombreux à travailler sans répit pour fournir des solutions aidant nos clients et nos communautés pendant cette période de besoin. Les membres de notre équipe reçoivent un soutien en paiement d'heures supplémentaires, en flexibilité et en prestations familiales. En outre, les membres de notre équipe gagnant moins de 100 000 dollars par an ont reçu au mois de mars une prime unique de 1 200 dollars avant impôt en reconnaissance de leur engagement constant auprès de nos clients et afin d'alléger certaines pressions financières causées par la pandémie. En vue de nécessités immédiates et à long terme dans nos communautés, nous avons aussi lancé l'initiative Truist Cares, engageant un soutien philanthropique de 25 millions de dollars pour assurer des besoins de base, des fournitures médicales et des difficultés financières dans tout le pays. Versé sous forme de subventions aux partenaires communautaires de Truist, le reste des fonds caritatifs servira à reconstruire, restaurer et créer des communautés prospères grâce à un large soutien d'initiatives et de programmes technologiques destinés aux jeunes, aux personnes âgées, aux petites entreprises et aux particuliers », a ajouté King.

Points saillants de la performance du premier trimestre 2020

Les bénéfices par action ordinaire après effet de dilution ont été de 0,73 $

Les bénéfices dilués rajustés par action étaient de 0,87 $



Le ROA était de 0,90 pour cent ; le ROA ajusté était de 1,06 pour cent



Le ROCE était de 6,58 pour cent ; le ROCE ajusté était de 7,88 pour cent



Le ROTCE était de 13,23 pour cent ; le ROTCE ajusté était de 15,51 pour cent





Les estimations de traitement comptable des acquisitions ont été mises à jour pour les prêts et valeurs incorporelles

193 millions $ de réduction dans la réévaluation à juste valeur pour prêts



165 millions $ d'augmentation dans les dépôts de base incorporels (CDI) et autres intangibles



258 millions $ de réduction dans le fonds commercial



Les évaluations restent sous réserve de finalisation.





Les revenus équivalents imposables étaient de 5,6 milliards $ pour le premier trimestre de 2020

Le taux de revenu des frais était de 34,9 pour cent, à comparer à 38,6 pour cent au quatrième trimestre de 2019



La marge nette d'intérêts était de 3,58 pour cent, soit une hausse de 17 points de base par rapport au quatrième trimestre de 2019



La marge nette d'intérêts était de 3,06 pour cent, soit une baisse de huit points de base par rapport au quatrième trimestre de 2019





Les frais autres que d'intérêts étaient de 3,4 milliards $ pour le premier trimestre de 2020

Les frais autres que d'intérêts comprennent 107 millions $ de frais liés à la fusion et restructuration, 74 millions de frais d'exploitation incrémentiels associés à la fusion et 65 millions $ de dépenses discrétionnaires en gestion associée au COVID-19



Le taux d'efficacité selon les PCGR (principes comptables généralement reconnus) était de 61,1 pour cent, à comparer à 71,0 pour cent au quatrième trimestre de 2019



Le ratio ajusté d'efficacité était de 53,4 pour cent, à comparer à 57,5 pour cent au quatrième trimestre de 2019





La qualité des actifs reste forte ; incertitude économique significative en relation avec le COVID-19

Les actifs improductifs représentaient 0,23 pour cent du total des actifs



Les emprunts enregistrant un retard de paiement de 90 jours ou plus et demeurant exigibles représentaient 0,55 pour cent des emprunts détenus à des fins d'investissement, soit une baisse de 0,66 pour cent pour le trimestre précédent



À l'exception des emprunts garantis par le gouvernement, les emprunts de 90 jours ou plus et demeurant exigibles représentaient 0,04 pour cent des emprunts détenus à des fins d'investissement



Les montants nets passés par pertes et profits représentaient 0,36 pour cent des prêts et des baux moyens, soit une baisse de quatre points de base par rapport au trimestre précédent



La provision pour pertes d'emprunts et de baux représentait 1,63 pour cent des prêts et des baux détenus pour investissements



La provision pour pertes sur crédit était de 893 millions $ pour le premier trimestre de 2020 ; 582 millions $ constitués par rapport aux pertes de crédit attendues actuelles (CECL) au 1 er jour

jour

Le rapport de couverture de provision pour pertes d'emprunts et de baux a atteint 5,04 fois les prêts et baux non productifs détenus à des fins d'investissement, contre 3,41 fois au trimestre précédent





Les niveaux de capitaux et de trésorerie sont restés forts

Les fonds propres de base de catégorie 1 par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques étaient de 9,3 pour cent



Le capital-risque de catégorie 1 représentait 10,5 pour cent



Le total des fonds propres s'élevait à 12,6 pour cent



Le taux de couverture de liquidité (LCR) était de 117 pour cent au premier trimestre 2020

Présentation des résultats et synthèse de la performance trimestrielle

Pour écouter en direct la conférence téléphonique sur les résultats de Truist au premier trimestre de 2020 ce matin à 8 h 00 (heure de l'Est), veuillez composer le 866-519-2796 et saisir le code de participant 892418. Une présentation sera utilisée pendant la conférence téléphonique sur les résultats et elle est disponible sur notre site web à https://ir.truist.com/events-and-presentation. Des rediffusions de la conférence téléphonique seront disponibles pendant 30 jours en composant le 888-203-1112 (code d'accès 892418).

La présentation comprend une annexe rapprochant les informations non-PCGR et le résumé des résultats trimestriels de Truist au premier trimestre 2020 avec des tableaux financiers détaillés, est disponible sur https://ir.truist.com/earnings.

À propos de Truist

Truist Financial Corporation est une société de services financiers à objectifs spécifiques, déterminée à inspirer et édifier des vies et des communautés meilleures. Forte d'une histoire de 275 années qui associent BB&T et SunTrust, Truist est au service d'environ 12 millions de foyers et dispose d'une part prépondérante sur de nombreux marchés à forte croissance du pays. La société propose une vaste gamme de services, notamment bancaires pour la vente au détail, les petites entreprises et les commerces, l'immobilier commercial, les services de banque pour entreprises et institutions, les assurances, les hypothèques, les paiements, les prêts spécialisés et la gestion de patrimoine. Basée à Charlotte (Caroline du Nord), Truist est la sixième plus grande banque commerciale aux États-Unis, avec des actifs représentant un total de 506 milliards $ en date du 31 mars 2020. Truist Bank est membre de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). En apprendre davantage sur Truist.com.

Les rapports de capitaux et rendements d'actifs pondérés en fonction des risques sont préliminaires.

Ce communiqué de presse contient des informations financières et des mesures de rendement établies par des méthodes autres que celles qui sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») aux États-Unis d'Amérique. La direction de Truist utilise ces mesures non-PCGR pour son analyse de performance de la Société et de l'efficacité de ses opérations. La direction estime que ces mesures non-PCGR permettent de mieux comprendre les opérations en cours, améliorent la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures et démontrent les effets d'éléments significatifs durant la période actuelle. L'Entreprise estime qu'une analyse significative de sa performance financière nécessite une compréhension des facteurs sous-jacents à ladite performance. La direction de Truist pense que les investisseurs pourront trouver ces mesures financières non-PCGR utiles. Ces divulgations ne doivent pas être considérées comme un substitut d'autres mesures financières déterminées conformément aux PCGR, et elles ne sont pas nécessairement comparables aux mesures de performance non-PCGR pouvant être présentées par d'autres sociétés. Les types de mesures non-PCGR utilisées dans ce communiqué de presse sont les suivants :

Le ratio ajusté d'efficacité est non-PCGR en ce sens qu'il exclut les gains (pertes) sur les valeurs mobilières, l'amortissement des actifs incorporels, les frais de fusion et restructuration, ainsi que d'autres éléments sélectionnés. La direction de Truist utilise cette mesure dans son analyse de la performance de la Société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours, améliore la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures et démontre également les effets de gains et frais significatifs.

Les fonds propres corporels et mesures apparentées sont des mesures non-PCGR qui excluent l'impact d'actifs incorporels, nets d'impôts différés et de leur amortissement correspondant. Ces mesures sont utiles pour une évaluation systématique de la performance d'une entreprise, que ce soit par des acquisitions ou par un développement interne. La direction de Truist fait appel à ces mesures pour évaluer la qualité du capital et du rendement relatif au risque du bilan, et elle estime que les investisseurs pourront les trouver utiles dans leur analyse de l'entreprise.

La marge nette d'intérêts de base est une mesure non-PCGR servant à ajuster la marge nette d'intérêts pour exclure l'impact du traitement comptable des acquisitions. Les repères du traitement comptable des acquisitions et amortissements associés pour a) les valeurs mobilières acquises sous couvert de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) lors de l'achat de Colonial Bank et b) les prêts, dépôts et dettes à long terme acquis auprès de SunTrust, Susquehanna, National Penn et Colonial Bank sont exclus pour établir une approximation sur leurs rendements payés par les clients. Le revenu d'intérêts sur prêts douteux achetés (PCI) ajuste l'accumulation nette d'inversions d'intérêts, ce qui correspond à une approximation des intérêts reçus de la part du client. La direction de Truist estime que les ajustements sur le calcul de la marge nette d'intérêts pour certains actifs et passifs acquis fournissent aux investisseurs des informations utiles se rapportant aux performances des actifs bénéficiaires de Truist.

Le bénéfice dilué rajusté par action est non-PCGR en ce sens qu'il exclut les frais de fusion et restructuration et autres éléments sélectionnés, nets d'impôt. La direction de Truist utilise cette mesure dans son analyse de la performance de la Société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours, améliore la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures et démontre également les effets de gains et frais significatifs.

Le taux ajusté du levier d'exploitation est non-PCGR en ce sens qu'il exclut les gains (pertes) sur les valeurs mobilières, l'amortissement des actifs incorporels, les frais de fusion et restructuration, ainsi que d'autres éléments sélectionnés. La direction de Truist utilise cette mesure dans son analyse de la performance de la Société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours, améliore la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures et démontre également les effets de gains et frais significatifs.

Les taux ajustés de performances sont des mesures non-PCGR en ce sens qu'ils excluent les frais associés à la fusion et à la restructuration, et, en cas de rentabilité de la moyenne des capitaux propres tangibles attribuables aux actionnaires ordinaires, l'amortissement des actifs incorporels. La direction de Truist utilise ces mesures dans son analyse de la performance de la Société. La direction de Truist estime que ces mesures permettent de mieux comprendre les opérations en cours, améliorent la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures et démontrent également les effets de gains et frais significatifs.

Le BAIIDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) est une mesure non-PCGR de la rentabilité d'exploitation et il est calculé en ajoutant au revenu net les intérêts rétroactifs, impôts, dépréciations et amortissements. La direction de Truist ajoute également les frais rétroactifs liés à la fusion et restructuration, et les frais d'exploitation incrémentiels liés à la fusion et autres éléments sélectionnés. La direction de Truist utilise cette mesure dans son analyse du segment de sociétés de portefeuille d'assurances de la Société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours, améliore la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures et démontre également les effets de gains et frais significatifs.

La provision pour pertes d'emprunts et de baux (« ALLL ») et réévaluation non amortie à juste valeur en tant que pourcentage des prêts et des baux bruts est une mesure non-PCGR des réserves de crédit, laquelle est calculée en ajustant les ALLL et prêts et baux détenus pour investissement par la réévaluation non amortie à juste valeur. La direction de Truist fait appel à cette mesure pour évaluer les réserves de crédit et elle estime que les investisseurs pourront les trouver utiles dans leur analyse de la Société.

Un rapprochement entre ces mesures non-PCGR et la mesure PCGR la plus directement comparable est inclus en annexe dans la présentation des résultats de Truist au premier trimestre de 2020, laquelle est disponible sur https://ir.truist.com/earnings.

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs »au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi sur la réforme des litiges sur les valeurs mobilières des États-Unis) en ce qui concerne la situation financière, les résultats d'exploitation, les plans d'affaires et les performances futures de Truist. Des termes comme « anticipe », « pense » « estime », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « planifie », « projette », « peut », « va », « devrait », « pourrait » ainsi que d'autres expressions similaires visent à identifier ces énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais représentent au contraire les attentes et les hypothèses de la direction de Truist concernant l'activité de Truist, l'économie et autre condition future. De tels énoncés impliquent des incertitudes, risques et changements inséparables de circonstances qu'il est difficile de prévoir. En tant que tels, les résultats réels de Truist peuvent différer matériellement de ceux envisagés dans ces énoncés prospectifs. Bien que l'exhaustivité de la liste des risques et incertitudes ou des facteurs de risque ne soit nullement garantie, des facteurs importants susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux résultats envisagés dans les énoncés prospectifs incluent ce qui suit, sans toutefois s'y limiter, de même que les risques et incertitudes abordés plus en détail dans la rubrique 1A intitulée Risk Factors (Facteurs de risque) de notre Rapport annuel établi sur formulaire 10K pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, ainsi que dans toute déclaration ultérieure de Truist auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) :

les risques et incertitudes se rapportant à la fusion, y compris la capacité de réussir l'intégration des sociétés ou d'obtenir les profits attendus de la fusion ;

les dépenses se rapportant à la fusion et intégration de l'héritage de BB&T et de l'héritage de SunTrust ;

l'attrition de dépôts, la perte de clients et/ou de recettes à la suite de la finalisation des fusions ou acquisitions pourraient être plus importantes que prévu ; et

des changements dans l'environnement des taux d'intérêt, y compris le remplacement du TIOL comme valeur de référence des taux d'intérêt, ce qui pourrait affecter défavorablement les recettes et dépenses de Truist, la valeur de ses actifs et obligations, et la disponibilité et le coût de capital, des flux de trésorerie et de liquidité ;

l'instabilité dans la production d'hypothèques et de recettes résultant de ces services, et les changements de la valeur comptable des actifs de service de Truist et des hypothèques détenues pour la vente en raison de l'évolution des taux d'intérêt ;

la capacité de la direction à gérer efficacement le risque du crédit ;

l'incapacité à obtenir des financements à court terme ou des liquidités ;

la perte de dépôts de clients, ce qui pourrait accroître les coûts de financement de Truist ;

des changements dans la cote de solvabilité de Truist, ce qui pourrait accroître les coûts de financement ou limiter l'accès aux marchés des capitaux ;

des exigences supplémentaires en matière de capitaux et de liquidités, lesquelles résulteront de la fusion ;

des questions de réglementation, des litiges ou d'autres actions en justice, susceptibles d'entraîner, entre autres choses, des frais, des amendes, des pénalités, des restrictions dans les activités commerciales de Truist, une atteinte à sa réputation ou d'autres conséquences négatives ;

des risques liés à la création et à la vente d'hypothèques, y compris les demandes de rachat et d'indemnisation des acheteurs se rapportant aux déclarations et garanties sur prêts vendus, susceptibles d'entraîner une hausse du montant des pertes sur les rachats de prêts ;

l'échec de la mise en oeuvre de plans stratégiques ou opérationnels, y compris la capacité de mener à bien et/ou d'intégrer des fusions et acquisitions ;

les risques liés au rôle de Truist en tant que prestataire de prêts, y compris une augmentation de la portée ou des coûts des services que Truist est dans l'obligation d'exécuter sans que ses frais de gestion n'augmentent pour autant, ou des manquements aux obligations de Truist en tant que prestataire ;

une opinion négative du public, ce qui pourrait nuire à la réputation de Truist ;

une surveillance accrue des pratiques de Truist concernant la vente au grand public, ses pratiques de formation, de conception de rémunération par intéressement et de gouvernance ;

la concurrence d'acteurs actuels ou nouveaux y compris une plus grande concurrence de produits et services proposés par des sociétés non bancaires de technologie financière pourrait réduire la base de clients de Truist, amener Truist à baisser les prix de ses produits et services afin de maintenir sa part de marché ou avoir d'autres répercussions négatives sur les opérations commerciales ou sur les résultats d'exploitation de Truist ;

la capacité de Truist à lancer de nouveaux produits et services en réponse aux tendances du secteur ou à l'évolution technologique, lesquels soient acceptés par le marché et obtiennent l'approbation réglementaire ;

la réussite de Truist dépend de l'expertise d'un personnel clé, et en cas de départ ou de changements de fonction de tels collaborateurs sans remplacements effectifs, les opérations et les activités d'intégration pourraient subir un impact négatif. Ceci pourrait être exacerbé dans la mesure où Truist continue l'intégration des équipes de direction de l'héritage de BB&T et de l'héritage de SunTrust, ou si l'organisation n'est pas en mesure de recruter et de conserver un personnel qualifié ;

les changements législatifs, réglementaires ou comptables peuvent se répercuter négativement sur les entreprises dans lesquelles Truist a des intérêts ;

l'évolution des normes réglementaires, notamment pour ce qui est des exigences en capitaux et liquidités ainsi que les résultats des examens réglementaires peuvent se répercuter négativement sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist ;

les politiques et les processus comptables exigeant de la direction qu'elle fasse des estimations sur des questions qui sont incertaines ;

la conjoncture économique générale ou sectorielle, tant sur le plan national que régional, pourrait être moins favorable que prévu, ce qui entraînerait, entre autres, un tassement de la croissance des dépôts ou des actifs, une détérioration de la qualité du crédit ou une demande moindre en crédits, assurances ou autres services ;

les mesures de gestion des risques et les fonctions de contrôle de la direction pourraient manquer d'identifier les risques ou de les prendre en compte de façon adéquate ;

la conclusion défavorable de procès, d'autres réclamations, d'enquêtes réglementaires, gouvernementales ou autres pourraient entraîner une publicité négative, des protestations, des amendes, des pénalités, des restrictions des activités de Truist ou de sa capacité à étendre ses activités commerciales ou avoir d'autres conséquences négatives, qui toutes pourraient porter atteinte à la réputation de Truist et avoir des répercussions négatives sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation ;

des concurrents de Truist pourraient disposer de ressources financières plus importantes ou développer des produits leur permettant d'être plus compétitifs que Truist, et pourraient être assujettis à d'autres normes réglementaires que Truist ;

l'incapacité à maintenir ou à renforcer la position concurrentielle de Truist en matière de technologie, soit faute de pouvoir devancer les attentes des clients, soit en raison de l'absence de résultats escomptés par ses développements technologiques ou leur mise en oeuvre en temps voulu, ou pour toute autre raison, pourrait faire perdre des parts de marché à Truist ou lui imposer des dépenses supplémentaires ;

les fraudes ou fautes professionnelles de parties, internes ou externes, que Truist pourrait ne pas être en mesure de prévenir, détecter ou atténuer ;

les systèmes d'exploitation ou de communications, y compris les systèmes uilisés par les fournisseurs ou autres parties externes, pourraient tomber en panne ou subir des intrusions ou cyberattaques qui, le cas échéant, pourraient avoir des répercussions négatives sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist ;

les risques de sûreté, y compris les attaques par deni de service, le piratage informatique, les attaques d'ingénierie sociale ciblant les employés et clients de Truist, les tentatives d'intrusion de logiciels malveillants ou de corruption de données et le vol d'identité pourraient entraîner la divulgation d'informations confidentielles, nuire aux activités commerciales ou à la réputation de Truist ou être source de risque juridique ou financier significatif ;

la pandémie du COVID-19 a perturbé l'économie mondiale et la prolongation des conditions actuelles pourrait affecter la situation de capital et de trésorerie de Truist, réduire la capacité des emprunteurs à repayer des prêts en souffrance et accroître les provisions de Truist pour pertes de crédit, porter atteinte aux valeurs collatérales, provoquer une hémorragie de retraits, avoir pour effet des pertes de recettes ou des dépenses supplémentaires, avoir pour effet des frais à cause d'une perte de fonds commercial et accroître le coût de capital de Truist ;

les catastrophes naturelles ou autres, y compris les actes de terrorisme et les pandémies pourraient avoir un effet néfaste sur Truist, y compris une disruption matérielle des opérations de Truist ou la capacité ou la volonté des clients d'accéder aux produits et services de Truist ;

des pannes généralisées des systèmes, provoquées par la défaillance de systèmes internes critiques ou de services critiques fournis par des parties tierces, pourraient avoir des conséquences négatives sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist ; et

le fléchissement de valeur des actions de Truist et une conjoncture économique défavorable persistant sur une période dans le temps pourraient obliger la Société à une dépréciation de son fonds commercial.

Les lecteurs sont mis en garde afin de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, lesquels s'expriment uniquement à partir de la date à laquelle ils sont rédigés. Sauf si la réglementation ou loi en vigueur l'exige, Truist rejette toute obligation de revoir ou mettre à jour l'un quelconque de ces énoncés prospectifs.

