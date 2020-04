Suspension de la négociation par l'OCRCVM - BE

Truist Financial Corporation a communiqué aujourd'hui ses bénéfices pour le premier trimestre de 2020. Le résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires a atteint 986 millions de dollars, soit une hausse de 31,6 pour cent par comparaison...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Beleave Inc. Symbole CSE : BE (toutes les émissions) Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs (IOV) Heure de la suspension (HE) : 07 h 55 L'OCRCVM peut prendre la décision de...