P&G Canada s'engage dans les opérations de secours contre le COVID-19





Aujourd'hui, P&G Canada et ses marques annoncent des dons d'un montant supérieur à 2,5 millions de dollars en produits d'hygiène, désinfectants pour les mains, masques et aide financière aux professionnels de la santé et aux Canadiens touchés par la crise du COVID-19.

Depuis le premier jour, P&G travaille au côté de ses indéfectibles partenaires caritatifs, des responsables gouvernementaux et d'autres organisations pour faire face à la pandémie de COVID-19. À ce jour, les dons en argent, en produits et en nature de P&G représentent des dizaines de millions de dollars sur 30 marques, plus de 200 organisations, et dans 30 pays. Cette aide continuera d'augmenter alors que nous travaillons avec les communautés du monde entier pour soutenir leurs efforts.

"Durant cette période sans précédent, P&G s'engage à mettre tout en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité de tous ses employés, à continuer à fournir à ses clients les produits de première nécessité et à prendre des mesures pertinentes pour aider les communautés dans le besoin et les personnes en première ligne", déclare Eric Breissinger, président de P&G Canada. "Maintenant plus que jamais, la Société et ses collaborateurs s'attellent à être une force sur laquelle compter."

Fabrication de masques et de désinfectants pour les mains

P&G a commencé la production de maques, de désinfectants pour les mains, et d'écrans faciaux dans divers sites de fabrication dans le monde. Au Canada, P&G commencera à produire, dans les semaines à venir, des masques de protection non chirurgical dans son site de Belleville et des désinfectants pour les mains dans son site de Brockville. Une fois la production en route, la Société travaillera avec les autorités locales pour faire don de produits qu'elle peut fabriquer au-delà de ses besoins opérationnels. Les masques et les désinfectants produits ne seront pas disponibles pour la vente au détail.

Soutenir les Canadiens dans le besoin et les professionnels de santé

Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, P&G travaille au côté de son partenaire de longue date, GlobalMedic, une organisation canadienne de secours en cas de catastrophe, pour fournir les produits de santé et d'hygiène essentiels à celles et ceux qui en ont le plus besoin durant ces temps difficiles. Dans le cadre de cet effort, P&G a fait don de 33 000 kits d'hygiène représentant plus de 500 000 dollars aux banques alimentaires et aux abris locaux. Ces kits comprennent des articles d'hygiène de première nécessité de marques telles que Crest, Oral B, Pantene, Secret, Always, Old Spice, et Ivory. En outre, Pampers a fourni 30 000 couches-culottes via les agences membres d'United Way et Tide fait don de produits en nature via Banques alimentaires Canada.

En reconnaissance du rôle crucial des professionnels de santé durant la pandémie, P&G, en partenariat avec GlobalMedic, fait don d'articles de soins personnels pour le personnel des hôpitaux de tout le Canada. Cet effort comprend plus de 200 000 unités de produits, représentant plus d'un million de dollars de marques telles que Pantene, Head & Shoulders, Olay, Secret, Old Spice, Gillette, Venus, Crest, Oral-B, Tampax, et Tide.

"Durant cette période de crise, nous sommes reconnaissants du soutien d'entreprises comme P&G, qui nous permettent de continuer à aider les personnes les plus vulnérables de notre société", déclare Rahul Singh, directeur exécutif de GlobalMedic. "Nous remercions infiniment P&G pour son soutien pendant toutes ces années et pour son engagement en faveur des Canadiens dans le besoin."

En outre, P&G et ses marques font des dons à diverses organisations caritatives canadiennes en soutien aux abris, banques alimentaires et professionnels de la santé:

Rendez-vous sur https://www.pg.com/covid19 pour découvrir comment nous contribuons à lutter contre le COVID-19.

À propos de GlobalMedic

La Fondation David McAntony Gibson, qui exerce ses activités sous la désignation GlobalMedic, est un organisme caritatif canadien enregistré qui apporte une aide vitale à la suite de catastrophes depuis 2002. La fondation repose sur l'idée que l'aide pouvait être fournie de manière plus efficace et efficiente. L'objectif de GlobalMedic a toujours été d'apporter, en temps opportun, une aide adaptée à chaque personne. Les professionnels des services d'urgence, des professionnels de secteurs connexes et des volontaires compétents contribuent à déployer nos programmes pour les personnes qui en ont le plus besoin.

GlobalMedic est intervenu après 219 catastrophes dans 73 pays, y compris au Canada, et a apporté son soutien sous la forme d'aide alimentaire, de purification de l'eau et de produits d'hygiène, d'abris, de soins de santé et autres. À ce jour, GlobalMedic a aidé 3,4 millions de bénéficiaires.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs grâce à l'un des portefeuilles les plus prestigieux et reconnus au monde, avec des marques comme Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. Les activités de la communauté P&G sont réparties dans quelques 70 pays. Visitez le site https://www.pg.com/ pour suivre toute l'actualité et les informations relatives à P&G et ses marques.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 08:10 et diffusé par :