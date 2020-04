Les terminaux biométriques sans contact d'IDEMIA offrent un accès plus rapide et sécurisé aux résidents de copropriétés à São Paulo (Brésil)





IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, annonce ce jour que ses terminaux biométriques MorphoWaveTM Compact ont été déployés dans plusieurs nouvelles copropriétés résidentielles de la région de Barueri à São Paulo (Brésil). Cette solution garantit aux habitants, aux prestataires de services et aux visiteurs un contrôle d'accès sans contact pratique et sécurisé.

MorphoWaveTM Compact est une technologie de contrôle d'accès biométrique unique et révolutionnaire : en moins d'une seconde, le lecteur effectue un scan en 3D et une vérification de quatre empreintes digitales, par un simple geste de la main, rapide et sans contact. En plus de sa rapidité et la praticité, l'appareil est également plus hygiénique, puisque les doigts de l'utilisateur n'entrent jamais en contact avec le capteur.

Cette solution a déjà été déployée dans des copropriétés et des clubs de la région de São Paulo (dont Residencial Alphaville Zero, Residencial Alphaville 1, Tamboré 1, ou encore Tamboré 3) et a révolutionné l'entrée et la sortie des résidents.

MorphoWaveTM Compact est également très prisé des installateurs, puisqu'il s'intègre rapidement et facilement aux portails ou tourniquets déjà existants. Ainsi, il n'a fallu qu'une vingtaine de jours pour assurer leur déploiement dans la région de Barueri. Par ailleurs, la maintenance est simplifiée compte tenu de l'extrême fiabilité des terminaux, qui ne comptent aucune pièce mobile et ne sont pas soumis à des frictions, du fait de l'utilisation de la technologie biométrique sans contact.

Pour Ricardo Miralha, responsable régional des ventes pour le Brésil et le cône Sud chez IDEMIA, MorphoWaveTM Compact garantit une sécurité et une praticité renforcées aux salariés, aux résidents et aux visiteurs des immeubles équipés. « L'entrée des résidents se fait avec beaucoup plus de fluidité, ce qui renforce la sécurité. L'inscription d'un nouvel utilisateur ne prend que 30 secondes. L'absence de contact direct entre l'utilisateur et le lecteur est un atout de taille puisqu'il garantit le respect des règles d'hygiène. »

À propos d'IDEMIA

