Objectway propose une période sans licence pour Wealthtech Suite afin d'aider à la transformation numérique pendant la crise du Covid-19





LONDRES, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, un fournisseur de premier plan de logiciels et solutions numériques de gestion de patrimoine comptant des clients sur quatre continents, a annoncé l'offre d'une période sans licence pour tout nouvel abonnement à son offre numérique initié en 2020.

Cette initiative vise à aider les clients d'Objectway à mobiliser leur investissement, combler le fossé numérique et offrir le meilleur service possible en cette période difficile.

Consciente du besoin de plans de mise en service rapide, Objectway a mis en place une approche accélérée, avec un modèle de déploiement prêt à l'emploi basé dans le cloud, des API ouvertes pour une intégration rapide, se concentrant sur la satisfaction rapide des priorités les plus élevées des gestionnaires de patrimoine en l'espace de quelques mois, et l'extension progressive du service vers un ensemble plus large de composants.

Cette urgence expose le retard accumulé en matière de transformation numérique dans le secteur de la gestion de patrimoine et de la gestion bancaire privée. Dans un segment aussi hautement personnalisé, les investisseurs se sentant désorientés et mal desservis dans cette situation commenceront bientôt à aller voir ailleurs.

« Peu après la mise en oeuvre de notre plan d'urgence, nous étions prêts à fournir nos services comme d'habitude, en appliquant les méthodologies de développement agile et de DevOps. Conscients de la manière dont cette crise affecte les activités de nos clients, nous avons immédiatement commencé à réfléchir à la façon dont nous pourrions les aider à faire face à une telle perturbation », a déclaré Luigi Marciano, CEO et fondateur d'Objectway Group.

Objectway a toujours cru à la nécessité de permettre aux conseillers et aux clients d'interagir et de collaborer numériquement, et les clients qui ont mis en oeuvre Objectway Wealthtech Suite sont en mesure de tirer parti de ses fonctionnalités numériques fondamentales pour fournir un service opportun et ultra-personnalisé même en ces temps difficiles :

Collaboration numérique conseiller-client à distance avec des discussions sécurisées, des réunions vidéo à distance en face-à-face et des partages d'écran sécurisés en toute confidentialité.

avec des discussions sécurisées, des réunions vidéo à distance en face-à-face et des partages d'écran sécurisés en toute confidentialité. Accès multi-appareils en temps réel aux investissements , études de marché et actualités pour les investisseurs via des portails et des applications mobiles .

, études de marché et actualités pour les investisseurs . Alertes et notifications proactives générées par le module de GRC intégré, pour alerter le conseiller ou les investisseurs concernant divers événements d'investissement via des applications.

« Nous sommes conscients que cette urgence mettra à rude épreuve les budgets disponibles de toutes les entreprises de notre marché. Il est donc temps pour nous d'aider nos clients à démarrer ou achever leur transformation numérique maintenant », a affirmé Alberto Cuccu, CEO des locaux d'Objectway au Royaume-Uni et en Belgique. « Notre mantra devrait maintenant être : restez en sécurité, tout en renforçant votre entreprise ! »

Les clients peuvent demander une consultation gratuite en envoyant une demande à mktg@objectway.com ou en se rendant sur la page https://www.objectway.com/wealth-management-and-covid-19/ .

