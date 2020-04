Cannara effectue sa première récolte le 20 avril





Ces 300 kg de cannabis de première qualité soigneusement traité et cultivé à l'intérieur marquent un jalon important

VANCOUVER, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), une nouvelle entreprise de cannabis intégrée verticalement et axée sur la culture, le traitement et la vente de cannabis séché et de produits dérivés du cannabis de première qualité, a annoncé aujourd'hui la première récolte fructueuse à l'une des plus grandes installations intérieures du Canada, située à Farnham, au Québec. L'étendue et l'emplacement offrent à Cannara des avantages concurrentiels uniques.

« Depuis le tout début, notre principe de base repose sur le fait que des produits de première qualité constituent une recette gagnante, a déclaré Barry Laxer, chef de l'exploitation de Cannara Biotech (Québec) Inc. Toutes les mesures auxquelles nous nous sommes engagés, de la génétique des semences aux conditions de croissance en passant par les protocoles d'emballage, visent à créer le meilleur produit fini possible. C'est ce que veulent les détaillants et leurs clients. »

La première récolte sera séchée avec soin sur ses tiges d'origine pendant 14 jours, dans des pièces surveillées avec vigilance avec un niveau d'humidité et des températures ultra-précises. Cette tradition artisanale donne des bourgeons visuellement attrayants et de qualité supérieure, avec des trichomes intacts et des terpènes préservés. Après la récolte d'aujourd'hui, l'installation à la fine pointe de la technologie de Cannara, dotée de contrôles d'éclairage, de température et d'humidité de premier plan, passe maintenant à la pleine production; deux salles de culture seront récoltées chaque semaine.

Pour que tous puissent prendre part à cet événement historique, une vidéo soulignant la récolte sera affichée sur le site Web de la Société plus tard aujourd'hui à 16 h 20.

Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech Inc. produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis destinés aux marchés québécois et canadiens.

