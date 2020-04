Métaux Russel fait le point sur l'assemblée générale annuelle





TORONTO, le 20 avril 2020 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS - TSX) annonce que, comme indiqué dans l'avis envoyé aux actionnaires, l'édition 2020 de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») aura lieu le mardi 5 mai 2020 à 10 h (HNE) dans les bureaux de la Société à Mississauga, en Ontario. En raison des restrictions relatives aux grands rassemblements imposées par le gouvernement de l'Ontario en réponse à la pandémie de COVID-19, ainsi que par souci du bien-être de tous les participants, les actionnaires ne seront pas autorisés à assister physiquement à l'assemblée. Seules les personnes nécessaires pour obtenir le quorum, conformément aux statuts de l'entreprise, seront présentes.

Métaux Russel invite tous les actionnaires à voter à l'avance par procuration, soit avant 10 h le vendredi 1er mai 2020, de la manière indiquée dans les documents qui leur ont été envoyés en vue de l'assemblée.

Les actionnaires et les autres parties intéressées pourront écouter l'assemblée en composant le 416 764-8688 (pour les gens de Toronto et de l'étranger) ou le 1 888 390-0546 (États-Unis et Canada).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 416 764-8677 (pour les gens de Toronto et de l'étranger) et au 1 888 390-0541 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le mardi 19 mai 2020. Vous devrez entrer le code 846208 suivi du carré pour accéder à la conférence.

La ligne de la conférence sera en mode sourdine afin d'améliorer la qualité de l'appel pour tous les participants. Pour poser des questions, veuillez les envoyer à l'avance par courriel à l'adresse info@russelmetals.com en inscrivant « Question sur l'AGA » en objet. Vous pouvez également les transmettre par téléphone au service des Relations avec les investisseurs en composant le 905 816-5178 d'ici le vendredi 1er mai 2020.

