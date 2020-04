COVID-19 - La CNESST lance une nouvelle campagne publicitaire pour protéger la santé et la sécurité dans les milieux de travail





QUÉBEC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les Québécois effectueront un retour au travail graduel dans les semaines et les mois à venir, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui une nouvelle campagne publicitaire, conçue spécialement en lien avec la COVID-19, sous le thème « Le Québec se remet au travail, en toute sécurité ».

L'objectif est de rappeler l'importance de prendre tous les moyens pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs. La campagne publicitaire mentionne également l'obligation de suivre les consignes de sécurité dictées par la Direction de la santé publique.

Cette campagne sera diffusée par différents canaux de communication, dont la radio et les médias sociaux, du 20 avril au 17 mai. Elle sera également diffusée à la télévision dès la fin avril. Elle s'inscrit dans le contexte de la reprise graduelle des activités économiques et s'adresse autant aux travailleurs qu'aux employeurs.

La santé et la sécurité : une responsabilité partagée

Rappelons que par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Citations

« Le gouvernement du Québec a pris les mesures nécessaires pour réduire la propagation de la COVID-19. Le respect des consignes sanitaires ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs sont une priorité, et c'est tous ensemble que nous allons réussir le retour graduel au travail de milliers de Québécois et Québécoises. Il faut poursuivre nos efforts et faire le nécessaire pour mettre en place les conditions gagnantes pour éviter la propagation du virus sur les lieux de travail. Dans tous les milieux de travail, petits et grands, il faut rester vigilants, pour la santé de tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La CNESST continuera à exercer son leadership dans son rôle essentiel de soutien auprès des employeurs et des travailleurs. Plus que jamais, en cohérence avec notre mission, nous avons comme priorité de protéger la santé et d'assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs et travailleuses. Cela implique, dans chaque entreprise et dans chaque organisation, que tous collaborent, de manière solidaire, en continuant d'appliquer les mesures sanitaires et de sécurité. »

Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

Faits saillants

Pour entendre le message radio : https://youtu.be/4ZI0y2WSGY8

Pour en savoir plus sur la santé et la sécurité du travail et consulter les différents outils disponibles, dont le Guide sur les mesures de prévention pour la santé des travailleurs et des travailleuses de la construction dans le contexte de la COVID-19 , un Questions/Réponses et une affichette : cnesst.gouv.qc.ca

, un Questions/Réponses et une affichette : cnesst.gouv.qc.ca Pour obtenir du soutien ou des renseignements de la part de la CNESST, communiquez avec nos préposés en ligne : cnesst.gouv.qc.ca/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx

