/R E P R I S E -- SAAQ et COVID-19 - Reprise progressive des services en permis et immatriculation de la Société de l'assurance automobile du Québec/





QUÉBEC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - À partir du 20 avril prochain, la Société de l'assurance automobile du Québec recommencera progressivement à offrir des services en permis et immatriculation à l'ensemble de la population, tout en gardant comme priorité la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés.

C'est pourquoi ses services seront offerts sur rendez-vous seulement , afin de permettre aux clients qui devront se rendre sur place d'être bien servis, tout en respectant la distanciation sociale et les mesures d'hygiène recommandées par la Santé publique. Le numéro pour prendre rendez-vous est le 1 800 361-7620.

Comme la reprise des services se fera de façon graduelle, consultez le site Web de la Société à l'adresse saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-foire-aux-questions/ pour savoir si le service que vous désirez est offert, de quelle façon il l'est et dans quel point de service.

La Société tient à rappeler que les services en ligne demeurent la meilleure façon d'obtenir certains services, comme le renouvellement des permis et le déremisage des véhicules, pour éviter au maximum les déplacements. De plus, des mesures seront mises en place pour accompagner les clients par d'autres moyens que la prestation en personne. Par exemple :

le transfert de propriété entre particuliers pourra être offert également par la poste;

le remplacement d'un permis de conduire échu sera fait à partir de la dernière photo au dossier du client et sera envoyé par la poste;

un service téléphonique sera offert pour le remisage et le déremisage des véhicules aux clients qui n'ont pas accès au Web.

La Société tient à rappeler l'importance du respect des mesures d'hygiène qu'elle a mises en place afin d'assurer la sécurité de tous :

aucun client qui présente des symptômes liés à la COVID-19 ne sera accepté en point de service, même s'il a un rendez-vous;

le lavage des mains sera obligatoire à l'entrée des centres de services;

une distanciation sociale de 2 mètres devra être maintenue;

le paiement par carte de débit sera privilégié.

Enfin, la Société compte sur la compréhension de ses clients et les assure qu'elle fera le maximum pour offrir des services de qualité dans les meilleurs délais.

Source?: Pour information?:



saaq.gouv.qc.ca Relationnistes auprès des

médias Adresse exclusive pour les médias?: Tél.?: 418?528-4894 saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/ Sans frais?: 1?866?238-4541

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :