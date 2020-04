Uni-Sélect inc. fait le point sur les mesures liées à la pandémie de COVID-19 en matière de :









Santé et sécurité;

Opérations et main-d'oeuvre;

Préservation des liquidités;

Dividendes; et

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires uniquement virtuelle en 2020.

BOUCHERVILLE, QC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a présenté aujourd'hui une mise à jour concernant les mesures mises en oeuvre précédemment et celles déployées actuellement en réponse à la pandémie mondiale de COVID-19.

La pandémie de COVID-19 (« COVID-19 ») a créé des défis sans précédent pour l'ensemble du marché secondaire de l'automobile. Alors que la Société et ses clients continuent de fournir des services essentiels partout où cela est approprié et autorisé, la demande a diminué et cette tendance devrait se poursuivre dans un avenir rapproché. Uni-Sélect va poursuivre l'optimisation de ses opérations en conséquence.

Compte tenu de l'incertitude qui subsiste quant à l'étendue et la durée totale de la pandémie, le conseil d'administration et l'équipe de direction de Uni-Sélect ont décidé de concentrer toutes les ressources disponibles de la Société sur un plan de préservation des liquidités visant à maximiser les liquidités disponibles et assurer une flexibilité financière jusqu'à ce que la crise se résorbe et que les conditions de marché se stabilisent.

Ainsi, Uni-Sélect a annoncé au début d'avril la mise en oeuvre de mesures en dès le début du mois de mars visant à protéger la santé et la sécurité de ses employés, de ses clients et de ses fournisseurs. Ces mesures comprenaient, entre autres :

La garantie que toutes les réglementations émises par les autorités gouvernementales et applicables aux juridictions que la Société exploite soient respectées;

Des changements opérationnels tels que les cueillettes de commandes à l'extérieur lorsque cela est possible, des procédures de prise de commande et de livraison qui minimisent les contacts et des politiques de télétravail lorsque cela est possible;

La réduction des heures de travail, la diminution du nombre de magasins ouverts, des réductions de salaire de 20 % pour la direction et de 25 % pour le conseil d'administration, en plus de prendre la décision difficile de mettre à pied temporairement environ 50 % de ses employés dans ses trois unités d'affaires;

Plus récemment, Uni-Sélect a travaillé avec ses fournisseurs et ses clients pour trouver des façons de s'adapter et de répondre aux besoins respectifs pour traverser ensemble la tempête;

Le conseil d'administration a aussi pris la décision de suspendre, pour l'instant, tous les paiements de dividendes à compter du deuxième trimestre, à l'exception du dividende déclaré le 19 février 2020 payable le 21 avril 2020 aux actionnaires inscrits le 31 mars 2020.

« Ces décisions importantes et difficiles ont été prises par notre équipe de façon rapide et agile, dans un environnement très instable, mais toujours dans le meilleur intérêt de la Société dans son ensemble, en étant conscients des sacrifices et des difficultés imposés à plusieurs. Ces décisions sont prises pour s'assurer que la Société puisse sortir de la crise de la COVID-19 forte et prête à poursuivre ses plans de croissance, d'amélioration de la performance globale et de création de valeur pour ses actionnaires. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers tous ceux et celles qui protègent notre santé et notre sécurité en travaillant en première ligne de la pandémie. À cet effet, nous sommes heureux d'avoir fait don de milliers de masques N95 à diverses autorités gouvernementales au cours des derniers jours dans l'espoir que cela puisse offrir un certain répit aux professionnels de la santé », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

Uni-Sélect fournira une mise à jour plus complète des impacts opérationnels et financiers de la COVID-19 lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 2020, qui se tiendra le 14 mai 2020.

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

Dans le contexte de la COVID-19, afin de protéger la santé des participants, Uni-Sélect tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le 14 mai 2020 dans un format uniquement virtuel, par une webdiffusion en direct qui sera disponible à cette adresse : https://web.lumiagm.com/144757179. Pour de plus amples renseignements sur la réunion et la façon d'y participer, veuillez consulter la circulaire d'information de la direction de Uni-Sélect déposée sur SEDAR. Plus de détails concernant la manière de participer et voter à l'assemblée seront disponibles à partir de la section « investisseurs » du site web de la Société à uniselect.com au cours des prochains jours.

Risques liés à la COVID-19

L'ampleur de l'incidence que la pandémie de COVID-19 aura sur les activités de Uni-Sélect, y compris ses opérations et le marché de ses titres, dépendra des développements futurs, qui sont très incertains et ne peuvent être prévus pour le moment, et comprennent la durée, la gravité et la portée de la pandémie ainsi que les mesures prises pour la contenir ou la traiter. Même dans sa portée actuelle, combinée aux mesures qui ont été prises à l'échelle mondiale pour y faire face, la pandémie de COVID-19 pourrait avoir une incidence significative et défavorable sur les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation de Uni-Sélect, y compris, sans s'y limiter, en raison d'une baisse importante de l'activité économique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, entraînant une baisse de la demande pour les produits et services de la Société, des impacts sur la santé et la productivité des employés, des fermetures d'entreprises ordonnées par les gouvernements et des menaces à la continuité des activités de nos magasins, fournisseurs, clients et/ou partenaires. Ces impacts pourraient à leur tour avoir, entre autres, une incidence négative sur les liquidités de Uni-Sélect et/ou sur sa capacité à se conformer aux engagements restrictifs prévus à sa convention de crédit syndiquée.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT



Avec plus de 6 000 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).



Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 75 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.



Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 175 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement dont plus de 5 500 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur principal.



Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 23 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations relatives à la capacité à préserver les liquidités existantes et à garantir des liquidités supplémentaires. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectives, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. En particulier, Uni-Sélect fait actuellement face à des risques importants en lien avec la pandémie de COVID-19. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

