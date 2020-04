Sysco Canada lance Sysco@HOME, un service d'épicerie en ligne pour l'achat en grand volume et la cueillette en quelques clics





TORONTO, le 20 avril 2020 /CNW/ - Sysco Canada, la plus grande entreprise de service alimentaire au Canada, a annoncé le lancement de Sysco@HOME, qui permet aux consommateurs d'acheter des produits d'épicerie de qualité restaurant dans le confort de leur foyer.

Les clients de Sysco@HOME peuvent #shoplikeafoodie et choisir parmi une variété de produits d'épicerie comme des coupes de viande personnalisées, de la volaille, des fruits et légumes frais, des aliments de base pour le garde-manger et le congélateur, des produits d'entretien ménager et plus encore. Les clients n'ont qu'à faire une commande en ligne et choisir une heure de cueillette. À leur arrivée au magasin, la commande est placée directement dans leur coffre de voiture.

« Avec Sysco@HOME, les clients peuvent acheter des produits d'épicerie de qualité. Le service permet à la fois de trouver des produits de base qui sont parfois difficiles à trouver et d'augmenter la qualité des repas à la maison. Dans le cadre de notre initiative Alliance Foodies, Sysco Canada fera également don de 15 repas à un organisme de lutte contre la faim pour chaque commande de Sysco@Home au 4 Mai 2020, » dit Randy White, président de Sysco Canada.

Sysco@HOME est disponible dans les grandes villes du Canada pour soutenir les collectivités qui connaissent une augmentation moyenne de 38 % des achats dans les épiceries au détail en raison des mesures de distanciation physique.

À propos de Sysco

Sysco est le chef de file mondial en vente, commercialisation et distribution de produits alimentaires pour les restaurants, les établissements d'enseignement et de soins de santé, les hôtels et tous les clients qui préparent des repas hors domicile. Notre gamme de produits comprend également de l'équipement et des fournitures pour les industries de la restauration et de l'hôtellerie. Avec plus de 69?000 associés, l'entreprise gère plus de 320 centres de distribution à travers le monde et dessert plus de 650?000 adresses de clients. Pour l'exercice financier 2019 qui se terminait le 29 juin 2019, l'entreprise a généré des revenus de plus de 60 millions. Vous trouverez plus d'information sur notre programme RSE, incluant le rapport de responsabilité sociale d'entreprise 2019 de Sysco, en cliquant ici.

