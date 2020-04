Air Canada, fière d'avoir ramené des milliers de Canadiens au pays





MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que ses vols spéciaux exploités en collaboration avec le gouvernement du Canada tirent à leur fin, Air Canada a rendu hommage aujourd'hui aux centaines d'employés de la Société grâce auxquels des milliers de Canadiens bloqués à l'étranger ont pu regagner leur foyer. L'initiative, qui a débuté le 21 mars, a permis de rapatrier environ 6 600 Canadiens immobilisés au Maroc, en Espagne, en Équateur, au Pérou, en Algérie, en Argentine et en Colombie.

« Du jour au lendemain, la crise de la COVID-19 a frappé le monde entier de plein fouet et des milliers de nos concitoyens se sont vus bloqués à l'étranger en raison des nombreuses restrictions rapidement imposées par divers gouvernements, a indiqué Ferio Pugliese, premier vice-président - Air Canada Express et Relations gouvernementales, d'Air Canada. Nous devons tout d'abord remercier du fond du coeur nos équipages qui ont accepté de se porter sur la ligne de front afin de soutenir ces milliers de gens impatients de rentrer à la maison pour retrouver leurs proches durant ces temps difficiles. Les efforts inlassables, le dévouement, la compassion et le professionnalisme de nos employés au sol et leur travail colossal, accompli de main de maître, pour mener à bien ces opérations mondiales complexes ont été absolument exemplaires. Nombre de clients et leur famille nous ont confié s'être sentis soulagés et presque déjà au pays dès qu'ils se sont installés en cabine et nous sommes d'autant plus fiers de les avoir ramenés au Canada. »

Au total, Air Canada a assuré 21 vols spéciaux au moyen de gros-porteurs depuis le 21 mars, en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada. La Société demeure disponible pour exploiter d'autres vols spéciaux en collaboration avec le gouvernement fédéral. Ont été exploités à ce jour :

Sept vols depuis Lima

Quatre vols depuis Quito

Trois vols depuis Casablanca

Quatre vols depuis Alger

Un vol depuis Barcelone

Un vol depuis Bogotá

Un vol depuis Buenos Aires

« Au cours des dernières semaines, nous avons organisé l'une des plus imposantes opérations de notre histoire pour rapatrier des Canadiens à l'étranger dans l'impossibilité de rentrer au pays. Toutes les personnes de retour de voyage doivent se soumettre à une quarantaine obligatoire de 14 jours. Nous avons dû surmonter des obstacles sans précédent, que ce soit la fermeture d'espaces aériens ou les rigoureuses restrictions de circulation, a déclaré François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères. Air Canada a joué un rôle vital dans le retour au Canada de milliers de nos concitoyens. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont travaillé nuit et jour afin de rendre possible cette opération d'envergure. »

Plus de 300 000 Canadiens transportés par nos vols commerciaux

Malgré un réseau considérablement réduit, Air Canada maintient ses efforts de rapatriement par ses vols commerciaux réguliers. Depuis le 15 mars, nous avons ramené au pays plus de 300 000 passagers qui se trouvaient en Asie, en Europe, aux Caraïbes, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Parmi ces passagers, on compte des Canadiens rapatriés de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de la Croatie, de la Serbie et des Émirats arabes unis au moyen du pont aérien Londres Heathrow de la Société.

Près de 250 tonnes d'équipement de protection individuelle livrées dans tout le pays

Par sa division Air Canada Cargo, Air Canada poursuit sa mission d'assurer l'approvisionnement en fournitures médicales et en marchandises essentielles. Depuis le 1er mars, près de 250 tonnes d'équipement de protection individuelle ont été transportées d'un bout à l'autre du pays. Le 18 avril, l'un de ses trois appareils 777 de Boeing nouvellement convertis, a assuré un premier vol tout-cargo pleine capacité au départ de Shanghai avec escale à Narita, transportant plus de 20 tonnes de masques de protection, essentiellement destinés aux travailleurs canadiens de la santé en première ligne. Depuis le 22 mars, Air Canada a en outre exploité 106 vols tout-cargo reliant l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Sud au Canada. Elle compte en exploiter jusqu'à 20 chaque semaine, par l'utilisation combinée de ses trois 777 de Boeing reconfigurés pour le tout-cargo ainsi que de 787 de Boeing, ce qui s'ajoute aux vols réguliers actuels pour Londres, Paris, Francfort et Hong Kong. Air Canada Cargo collabore avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement et les expéditeurs dans le transport de fournitures médicales d'Asie et d'Europe au Canada et continuera d'explorer d'autres possibilités, selon les besoins qui émergent dans le monde. La division Fret est en effet depuis longtemps un acteur de premier plan et un maillon crucial des chaînes d'approvisionnement mondiales, et les perturbations qu'engendre la pandémie de COVID-19 donnent plus d'importance que jamais aux capacités d'acheminement de fret aérien.

Plus de 14 000 kg de nourriture redistribués à travers le Canada

À ce jour, pour venir en aide aux familles canadiennes dans le besoin, Air Canada et la Fondation Air Canada ont fait don de 14 118 kg de nourriture, initialement destinés aux vols d'Air Canada, soit l'équivalent de presque 31 000 repas. Cet effort national de dons d'aliments, redistribués par l'entremise de l'organisme Second Harvest, vient en soutien direct à 17 organismes de Vancouver à Halifax, parmi lesquels la Leduc & District Food Bank Association, la fondation Leftovers et DreamMind Inc. pour ne nommer que ceux-là.

