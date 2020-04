VVDN Technologies poursuit l'expansion de sa fabrication avec un autre Parc mondial d'innovation de 4 hectares en Inde





GURUGRAM, Inde, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies , une société d'ingénierie de produits, de fabrication et cloud de premier plan, a annoncé l'ouverture de son Parc mondial de l'innovation de 4 hectares à Manesar, Gurugram, en Inde. Cette annonce s'inscrit dans le plan de la société qui est de renforcer ses offres de services d'ingénierie et d'augmenter sa capacité de fabrication en développant son infrastructure.

Le nouveau Parc mondial de l'innovation de VVDN à Manesar s'étend sur 4 hectares. Ce vaste campus a une capacité prévue d'environ 100 000 employés et sera opérationnel à la mi-mai 2020. La nouvelle installation du campus, qui fait partie du plan d'expansion annoncé précédemment et dont l'objectif est d'augmenter radicalement la capacité de fabrication de solutions technologiques de prochaine génération, sera une plus grande usine de classe mondiale avec une production supérieure.

Le Parc mondial de l'innovation abrite actuellement :

Le centre de production VVDN : La nouvelle installation de VVDN visant à augmenter la qualité et la capacité de sa fabrication mondiale de produits électroniques, est équipée de zones d'assemblage de produits SMT, d'une salle blanche ISO Classe 6 et 8, ainsi que d'une infrastructure de test et de validation de classe mondiale

: La nouvelle installation de VVDN visant à augmenter la qualité et la capacité de sa fabrication mondiale de produits électroniques, est équipée de zones d'assemblage de produits SMT, d'une salle blanche ISO Classe 6 et 8, ainsi que d'une infrastructure de test et de validation de classe mondiale Le centre d'expérience VVDN : Dédié à l'histoire de VVDN et aux solutions innovantes conçues, développées et fabriquées par l'entreprise pour engager les clients et les partenaires

: Dédié à l'histoire de VVDN et aux solutions innovantes conçues, développées et fabriquées par l'entreprise pour engager les clients et les partenaires Laboratoire de tests et R&D VVDN : Un laboratoire d'innovation en R&D et tests de prochaine génération destiné à promouvoir le développement de produits agiles et soutenir la clientèle mondiale dans son parcours de transformation numérique

Aujourd'hui, VVDN produit une large gamme de solutions polyvalentes innovantes telles que des trackers, des caméras de tableau de bord, des caméras, des points d'accès Wi-Fi et des équipements 5G. Avec ce nouveau campus, VVDN a renforcé sa position de fabricant en Inde en étant l'un des principaux ODM capable de répondre aux besoins d'une clientèle mondiale en matière de fabrication électronique de solutions innovantes.

Commentant sur la croissance et l'investissement continu de la société, Bhupender Saharan, PDG, a déclaré : « La croissance de VVDN est le repère d'une transformation unique dans l'histoire de la société. VVDN lance une expansion mondiale majeure de ses initiatives de fabrication en Inde, réaffirmant l'engagement de la société à être la première société ODM de l'Inde à répondre aux besoins du marché national et mondial. »

Et M. Saharan d'ajouter, « Cette expansion de la fabrication s'est produite à un moment unique alors que le monde cherche des alternatives de fabrication, et VVDN est maintenant déterminée à offrir à sa clientèle mondiale une capacité de fabrication de premier ordre avec un excellent niveau de qualité. Le monde de la fabrication d'électronique évolue rapidement et VVDN est prête à répondre aux besoins de la nouvelle normalité du monde avec son infrastructure, sa capacité et sa main-d'oeuvre avancées et durables. »

À propos de VVDN

VVDN est une société d'ingénierie de produits et de fabricationhttps://www.vvdntech.com/manufacturing axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, vision, réseau, Wi-Fi, IdO, défense, cloud et applications). Le siège social indien de VVDN est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège social nord-américain est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN dessert une clientèle mondiale dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. Le modèle d'entreprise de VVDN inclut des services d'ingénierie de produits et des services ODM.

