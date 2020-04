Mouvement d'espoir lancé par l'industrie touristique québécoise - Le Québec touristique vous invite à la fenêtre, pour un instant





QUÉBEC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - En attendant de pouvoir prendre les routes du Québec, l'industrie touristique invite aujourd'hui la population à voyager autrement, pour un instant. Avec le mouvement #PourUnInstant, les Québécois.e.s sont convié.e.s à découvrir le Québec de leur fenêtre. Cette vague d'espoir, dose d'évasion et d'énergie positive, est lancée par l'industrie qui choisit de faire sa part, tout en incitant les gens à continuer de respecter les consignes mises de l'avant par les autorités gouvernementales.

Plus que jamais, dans la situation particulière vécue au Québec et partout dans le monde, les gens ont envie de s'évader autrement. De ces moments hors du commun, de grands mouvements de solidarité et des messages d'espoir ont émergé, pour soutenir le tissu social et l'économie locale.

Nourrir la solidarité et la résilience des Québécois.e.s

Depuis quelques semaines, les Québécois.e.s doivent apprendre de nouvelles façons d'être ensemble, tout en étant physiquement séparés. Ces moments permettent de réapprendre la valeur des choses habituellement tenues pour acquises et de prendre le temps de les apprécier.

Puisque chacun doit rester à la maison, nos fenêtres deviennent la principale interface sur l'autre, sur ce qui existe toujours à l'extérieur. En attendant de pouvoir sillonner les routes du Québec, de pouvoir se rassembler avec les gens et les lieux qui nous tiennent à coeur, l'initiative Pour un instant incite les Québécois à se rendre visite virtuellement en partageant la vue d'un moment passé ou présent.

Apprivoiser le moment présent

Les Québécois sont invités à apprivoiser le moment présent en photographiant, depuis leur chez-soi, des moments, des instants magiques, des vues apaisantes, qu'ils désirent partager, en utilisant le #PourUnInstant sur les médias sociaux. Depuis les fenêtres aux quatre coins du Québec, ces images présenteront une façon de voyager sans se déplacer, tout en créant un lien solidaire. Elles rappelleront que même en confinement, il est possible de vivre et partager de beaux instants.

Une vidéo Pour un instant est aussi lancée afin de promouvoir l'initiative et la faire connaître, par l'entremise de la chaîne YouTube et des profils médias sociaux de la marque de destination.

Tout comme pour les initiatives précédentes de la marque, la trame sonore de la vidéo a été confiée à des talents d'ici. C'est donc une chanson incitant à vivre dans le moment présent, Pour un instant du groupe mythique Harmonium, grand classique québécois repris avec une dose de douceur et dans une ère contemporaine par le duo Milk & Bone.

Citations

«?L'initiative Pour un instant veut donner de l'espoir aux Québécois, tout en présentant le Québec sous un autre angle. Ce mouvement permettra de se rappeler à quel point le Québec est beau, grand, surprenant, créatif et généreux, en tout temps. Pour un instant, réapprenons à le connaître et le découvrir virtuellement, jusqu'à ce qu'on puisse tous nous retrouver.?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

«?Notre industrie est mobilisée et a à coeur la santé et le bien-être des Québécois. C'est pourquoi, avec le mouvement, nous désirons nourrir leur optimisme et leur résilience. Habituellement, on les encourage à sortir et explorer chez nous. Aujourd'hui, on les incite à le faire autrement, soit en redécouvrant le Québec et ses régions tout en restant à la maison.?»

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination sur les marchés hors Québec, elle est le porte-voix de 10?000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. L'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

