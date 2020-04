Les technologies de surveillance du glucose en continu : une aide précieuse pour relever les défis liés à LA COVID-19





MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des parents d'enfants diabétiques (APED) presse le gouvernement du Québec d'utiliser les technologies de surveillance du glucose en continu existantes et validées pour venir en aide aux personnes vulnérables et alléger la pression sur le système de santé, alors que le Québec continue de subir les impacts de la crise de la COVID-19.

Les professionnels de la santé notent que les technologies de surveillance du glucose en continu sont particulièrement utiles aux plus vulnérables, tels que les personnes âgées et celles vivant seules ainsi que les jeunes. Elles permettent de surveiller en permanence le taux de sucre des personnes atteintes du diabète de type 1, ce qui contribue à optimiser leur santé et à prévenir les effets indésirables de la maladie, qui pourraient nécessiter des soins médicaux ou une hospitalisation.

Entre autres utilités de ces technologies, les données qu'elles fournissent en temps réel peuvent être surveillées à distance par la famille ou le proche aidant d'un patient à l'aide d'une application pour téléphone intelligent. Elles peuvent également être envoyées à des professionnels de la santé pour un suivi à distance, si nécessaire. Cela empêche du même coup que les personnes atteintes de diabète de type 1 ne soient inutilement exposées à des personnes atteintes du coronavirus dans des établissements de soins de santé.

«?On répète qu'il est impératif que les gens restent chez eux pour freiner la propagation de la COVID-19. Les technologies de surveillance du glucose en continu permettent à ceux qui vivent avec le diabète de type 1 de pouvoir le faire tout en les aidant à mieux gérer leur santé personnelle. Le confinement et la distanciation sociale peuvent affecter négativement la santé mentale et le conditionnement physique des patients, et ces derniers peuvent poser une entrave au contrôle des glycémies. Les technologies de surveillance du glucose en continu permettent que les patients soient certains que leurs niveaux glycémiques sont là où ils devraient être et que d'autres personnes gardent un oeil sur leur état général, allégeant du même coup le fardeau sur notre système de soins de santé, surtout à un moment où il est mis à rude épreuve?», déclare Mme Michaella Etienne, présidente de l'APED.

En ce sens, l'APED demande au gouvernement du Québec que soient utilisées dans le contexte de la COVID-19 des technologies de surveillance du glucose en continu, telles que le système Dexcom G6, pour toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 et qu'un accès remboursable soit offert aux patients en faisant la demande. D'ailleurs, il faut noter qu'une pétition a déjà été présentée à l'Assemblée nationale concernant l'ajout des systèmes de surveillance du glucose en continu à la liste des accessoires remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec. La pétition déposée est disponible en suivant ce lien : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7941/index.html

Association des parents d'enfants diabétiques

Le diabète de type 1 est une maladie chronique auto-immune grave qui peut ne présenter aucun symptôme, d'où sa difficulté de traitement. L'Association de parents d'enfants diabétiques est le porte-parole canadien de parents et d'aides-soignants d'enfants atteints de diabète de type 1, dédié à la sensibilisation, l'éducation, la défense de droits et d'intérêts et le soutien de cette cause.

