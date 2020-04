Eka Global : l'approvisionnement en emballages alimentaires demeure prioritaire durant l'épidémie de coronavirus





BANGKOK, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- Malgré certains défis liés à l'épidémie de coronavirus, Eka Global, l'un des principaux producteurs mondiaux d'emballages prolongeant la durée de conservation, assure ne faire aucun compromis en ce qui concerne l'offre et la qualité de ses emballages alimentaires alors que la demande mondiale d'emballages pour plats cuisinés est en hausse. Les emballages prolongeant la durée de conservation sont une solution essentielle dans un contexte où de nombreuses personnes sont confinées à domicile.

Eka Global est devenu l'un des principaux producteurs d'emballages prolongeant la durée de conservation au monde suite au rachat fin 2019 de Printpack Asia par Eka Pak, un fabricant de contenants en plastique basé en Thaïlande opérant dès lors sous la marque Eka Global. Cette transaction a porté la capacité de production d'Eka à 2,5 milliards de pièces par an et a permis à la société d'avoir accès à un vaste réseau d'installations de production en Inde et en Chine.

Chaiwat Nantiruj, PDG du groupe Eka Global, a expliqué que lors de l'acquisition de Printpack Asia, l'entreprise misait sur un potentiel de croissance élevé à travers le monde, en particulier sur les marchés de Thaïlande, de Chine et d'Inde, où l'activité a augmenté d'environ 30 % par an. L'opportunité de croissance est essentiellement fonction de l'évolution du mode de vie et du comportement alimentaire des consommateurs modernes.

« Nous avons depuis observé une nouvelle tendance depuis que le monde lutte contre la COVID-19. Beaucoup de gens restent en effet chez eux et ont besoin de davantage de repas prêts à manger, une solution pratique pour consommer des aliments sûrs et nutritifs et garantir le respect des normes d'hygiène. Nous avons par conséquent vu nos ventes totales augmenter de 100 % au premier trimestre de cette année par rapport à la même période l'an dernier. », a fait remarquer Chaiwat Nantiruj.

De ce fait, les consommateurs et les gouvernements ont compris l'importance d'emballages alimentaires de haute qualité permettant de donner l'illusion que les aliments qu'ils contiennent viennent juste d'être cuisinés. Cela accélérera l'acceptation des emballages prolongeant la durée de conservation dans les années à venir.

« Nous produisons des emballages prolongeant la durée de conservation innovants qui permettent aux fabricants de produits alimentaires de prolonger jusqu'à deux ans la durée de conservation de certains produits alimentaires prêts à consommer. », a expliqué Chaiwat Nantiruj.

En plus d'avoir développé des technologies de pointe et atteint un excellent niveau de qualité, Eka Global, un véritable partisan de l'économie circulaire, a rendu tous ses produits 100 % recyclables.

« Nous savons que les gens s'inquiètent également de l'augmentation des déchets d'emballage. C'est pourquoi nous avons adopté les principes de l'économie circulaire de manière à rendre nos produits 100 % recyclables. En alliant design écologique et innovation, ce que nous appelons l'"Ekanovation", nous révolutionnons le marché de l'emballage mondial. Les gens peuvent ainsi vivre une vie plus saine tout en contribuant à réduire leur impact sur l'environnement grâce à nos emballages entièrement recyclables. Les producteurs alimentaires peuvent également développer leurs entreprises tout en réduisant l'impact de leurs opérations et de leur production sur l'environnement. Tout le monde y gagne. », a souligné Chaiwat Nantiruj.

En s'engageant à permettre aux consommateurs de « vivre un mode de vie plus sain », Eka Global distribue actuellement ses emballages prolongeant la durée de conservation dans 42 pays sur six continents. L'entreprise produit une large gamme d'emballages écologiques et innovants pour les plateaux-repas cuisinés, les fruits, les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour bébés emballages et les boissons. L'entreprise opère depuis trois sites dans le monde : à Suzhou et Wuhu (Chine) ainsi qu'en Thaïlande.

