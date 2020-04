Pour prendre en charge les écosystèmes d'ingénierie d'infrastructure travaillant à domicile, Bentley Systems ouvre un accès complet à ProjectWise 365 et supprime les frais d'abonnement jusqu'au 30 septembre 2020





Bentley Systems, Incorporated, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles complètes et de jumeaux numériques servant à innover dans la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son service de cloud ProjectWise 365 ainsi que la suppression des frais d'abonnement jusqu'au 30 septembre 2020 afin de mettre en relation virtuelle les membres de projets d'infrastructure contraints de travailler à domicile.

ProjectWise 365, qui exploite la technologie Microsoft 365 et les outils de productivité bureautique, étend la portée et l'accessibilité du BIM et des données d'ingénierie d'infrastructure pour faciliter la collaboration et la révision de conception dans l'ensemble de l'écosystème des parties prenantes des projets. En tant que service de cloud instantané accessible via un navigateur Web pour simplifier la révision de conception, la transmission, les demandes et partages d'informations ainsi que la résolution des problèmes, ProjectWise 365 est parfaitement adapté à une adoption rapide lorsque vous travaillez à domicile, éliminant ainsi le recours à des combinaisons de technologies génériques sources d'erreurs telles que les « drop boxes » et le format PDF.

En 2019, Bentley Systems a été classé par l'ARC Advisory Group comme fournisseur n° 1 de BIM collaboratifs grâce à ses offres ProjectWise Design Integration évolutives pour l'entreprise, et Microsoft a cité Bentley comme l'une des 25 plus grandes entreprises utilisant Azure dans le monde entier. Dans le cadre du développement de ProjectWise 365, qui étend les workflows d'ingénierie d'infrastructure à tous les utilisateurs des services de cloud de Microsoft Office 365, Bentley a tiré parti de sa solide expérience en matière de défis collaboratifs et de partage des tâches pour les équipes de réalisation de projets distribuées.

« Les entreprises qui utilisent ProjectWise Design Integration pour le partage des tâches (parmi lesquelles figurent 74 des 100 plus grandes sociétés de conception selon l'ENR) nous ont indiqué que ProjectWise assurait la productivité de leurs projets au cours de la transition forcée vers le télétravail », explique Dustin Parkman, vice-président de la réalisation de projets pour Bentley. « Désormais, en ouvrant immédiatement et largement l'accès à notre nouveau service de cloud ProjectWise 365 simplifié, nous étendons les avantages de ProjectWise en matière de collaboration et de révision de conception aux équipes de projet d'ingénierie d'infrastructure, et ce, à tous les niveaux. En permettant à tous les professionnels de l'infrastructure d'être entièrement opérationnels "numériquement", nous espérons les aider à surmonter cette crise. »

Gregory J. Ellwanger, P.E., ingénieur de projet pour BLA, Inc., a déclaré : « Les conditions actuelles de télétravail et la coordination avec plusieurs parties soulignent à quel point il est important que nos équipes de projets restent toujours connectées et productives, pour notre activité et notre rôle de consultant principal sur les projets. Les services de cloud de ProjectWise 365 nous permettent de déployer rapidement un environnement de collaboration BIM commun qui évite les silos de données, les retards de coordination et les autres limitations que nous avons rencontrées lors de l'utilisation de lecteurs réseau, de services de partage de fichiers et de messagerie électronique. ProjectWise 365 nous permet de coordonner nos conceptions plus rapidement et de réduire les risques dans les échanges contractuels, quel que soit l'emplacement des participants au projet, en optimisant nos pratiques de conception et en augmentant notre capacité à livrer des projets de haute qualité dans les délais impartis. »

Rendez-vous sur ProjectWise 365 pour en savoir plus sur le produit et consultez l'offre ProjectWise 365 pour en savoir plus sur cette offre dédiée au télétravail.

ProjectWise 365 s'inscrit dans le cadre des efforts de Bentley pour aider les organisations d'utilisateurs et les utilisateurs finaux à travailler à distance, en fournissant des outils, des informations et des ressources, notamment des FAQ, des vidéos, des webinaires et d'autres ressources techniques. Pour en savoir plus sur les mesures prises par Bentley concernant les défis du télétravail, rendez-vous sur http://www.bentley.com/fr/workingfromhome.

ProjectWise 365 offre un environnement de révision hybride 2D/3D Web immersif, conçu pour aider les équipes à rationaliser la coordination et à résoudre les problèmes plus rapidement.

À propos des offres de réalisation de projets de Bentley

Bentley Systems s'engage à fournir des logiciels de collaboration et de construction complets, ainsi que des services de cloud, pour la réalisation de projets d'infrastructure. Les services de cloud Project Wise 365 tirent le meilleur parti de Microsoft Azure et des environnements Web natifs. Pour les jumeaux numériques de projet, les services iTwin Design Review de Bentley vont des workflows ad hoc spécifiques à la discipline 2D/3D aux révisions de conception 4D complètes et continues, couvrant toute la portée des projets utilisant ProjectWise Design Integration. Pour les jumeaux numériques de construction 4D, le portefeuille SYNCHRO de Bentley tire parti des services iTwin pour intégrer la modélisation de l'existant à la modélisation en 4D de la construction, la définition avancée de lots de travaux ConstructSim, ComplyPro, ProcureWare, ainsi que les services de cloud de Control et Field.

Bentley est classé par l'ARC Advisory Group comme le principal fournisseur de logiciels BIM collaboratifs. Les services ProjectWise de Bentley forment la « clé de voûte du partage de travail » pour la majorité des sociétés de conception de l'ENR (43 sur 50). En 2019, Microsoft a classé Bentley parmi les finalistes de la catégorie « Réalité mixte » de son programme Partenaire de l'année pour les cas d'utilisation de Microsoft HoloLens 2 de SYNCHRO.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est un leader mondial en matière de solutions logicielles pour la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels des technologies géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants. Les applications d'ingénierie et de BIM de Bentley basées sur MicroStation ainsi que ses services de cloud de jumeau numérique font progresser la réalisation des projets (ProjectWise) et la performance des actifs (AssetWise) des transports et autres travaux publics, des services publics, des usines industrielles et de ressources, ainsi que des installations commerciales et institutionnelles.

Bentley Systems emploie plus de 4 000 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 millions de dollars dans 172 pays. Depuis sa création en 1984, l'entreprise est restée majoritairement détenue par ses cinq fondateurs, les frères Bentley. http://www.bentley.com/fr

Bentley, le logo Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Design Review, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise Design Integration et SYNCHRO sont des marques déposées ou non ou des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

