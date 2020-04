SC Johnson fait don de 1 million USD à la lutte contre COVID-19 en Europe





Un soutien financier et des dons de produits aideront les organisations de soins de santé et les travailleurs de première ligne dans 15 pays européens dans le cadre des efforts mondiaux de lutte contre COVID-19

RACINE, Wisconsin, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre des efforts mondiaux de lutte contre COVID-19, SC Johnson, un fabricant de marques de produits d'entretien ménager leader du secteur, a fait un don de 1 million USD pour soutenir les efforts d'intervention à travers l'Europe.

Ce don fait partie des 10 millions USD que la société a déjà donnés pour aider les organisations à lutter contre la propagation et l'impact du virus dans le monde. Plus récemment, SC Johnson a annoncé un partenariat avec Save the Children visant à éduquer et permettre aux enfants du monde entier de mieux faire face à la pandémie.

« Tous les membres de la famille SC Johnson s'engagent à soutenir ceux qui sont en première ligne de cette pandémie et les plus vulnérables dans nos communautés », a déclaré Fisk Johnson, président-directeur général de SC Johnson. « Nous sommes incroyablement fiers de soutenir les organisations du monde entier qui fournissent des ressources et une assistance immédiates à ceux qui en ont besoin, et nous sommes profondément touchés par leurs efforts. »

Les dons sont destinés à une gamme d'institutions et de projets qui soutiennent les initiatives de lutte contre COVID-19 dans 15 pays européens, n particulier :

Soutenir les NHS Charities Together au Royaume-Uni pour fournir un soutien aux patients du NHS par le biais du personnel NHS, des bénévoles et des soignants en première ligne, en focalisant sur les soins du bien-être mental et sur la fourniture de nécessités telles que de la nourriture et un rétablissement à plus long terme.

au Royaume-Uni pour fournir un soutien aux patients du NHS par le biais du personnel NHS, des bénévoles et des soignants en première ligne, en focalisant sur les soins du bien-être mental et sur la fourniture de nécessités telles que de la nourriture et un rétablissement à plus long terme. Agir en partenariat avec les Sociétés de la Croix-Rouge en Autriche, en Hongrie, en Allemagne et au Royaume-Uni, pour les aider à fournir des articles essentiels aux travailleurs sanitaires et aux plus vulnérables.

en Autriche, en Hongrie, en Allemagne et au Royaume-Uni, pour les aider à fournir des articles essentiels aux travailleurs sanitaires et aux plus vulnérables. Fournir des équipements à l'Hôpital Luigi Sacco par le biais de la Fondation Francesca Rava en Italie, ainsi que des contributions à deux organismes de bienfaisance sélectionnés : Lega Italiana per la Lotta contro à Tumori (LILT) et OBM ONLUS, un organisme de bienfaisance qui soutient les femmes enceintes et les nouveau-nés qui peuvent être affectés par le virus.

par le biais de en Italie, ainsi que des contributions à deux organismes de bienfaisance sélectionnés : et un organisme de bienfaisance qui soutient les femmes enceintes et les nouveau-nés qui peuvent être affectés par le virus. Travailler avec les organisations caritatives Gute Nacht Bus et Tafel Erkrath en Allemagne pour fournir un soutien social, un abri, des transports et de la nourriture aux groupes vulnérables.

et en Allemagne pour fournir un soutien social, un abri, des transports et de la nourriture aux groupes vulnérables. Aider la Stockholm Stadsmission à fournir de la nourriture et un soutien aux sans-abri.

à fournir de la nourriture et un soutien aux sans-abri. Aider la Fondation royale Margaret de Roumanie à fournir un service d'assistance téléphonique aux personnes âgées pour leur permettre d'accéder à des conseils psychologiques, à une aide alimentaire de base et à des achats en ligne pour celles qui ne peuvent pas utiliser l'Internet.

à fournir un service d'assistance téléphonique aux personnes âgées pour leur permettre d'accéder à des conseils psychologiques, à une aide alimentaire de base et à des achats en ligne pour celles qui ne peuvent pas utiliser l'Internet. Un partenariat mondial avec Save the Children visant à éduquer et permettre aux enfants du monde entier, y compris au Royaume-Uni et en Espagne, de faire face à la pandémie de COVID-19. Ce nouveau partenariat s'attachera à aider les enfants et leurs proches à répondre à cette menace et aux menaces futures pour la santé publique.

SC Johnson continue d'évaluer les moyens de répondre aux besoins des populations du monde entier au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie de COVID-19.

Pour en savoir plus sur la façon de protéger votre famille, veuillez consulter www.scjohnson.com/covid19 et le site Web des CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/

À propos de SC Johnson

SC Johnson est une entreprise familiale axée sur des produits innovants de haute qualité, l'excellence en milieu de travail et un engagement à long terme envers l'environnement et les communautés dans lesquelles elle exerce ses activités. La société, qui est basée aux États-Unis, est l'un des plus grands fabricants de produits d'entretien ménager, de rangement domestique, d'assainissement de l'air, de lutte antiparasitaire, d'entretien des chaussures et de produits professionnels. Elle commercialise des marques bien connues telles que GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® et ZIPLOC® aux États-Unis et ailleurs, ainsi que des marques commercialisées en dehors des États-Unis telles que AUTAN®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® et RIDSECT®. La société, fondée il y a 134 ans, génère des ventes d'une valeur de 10 milliards USD, emploie environ 13 000 personnes dans le monde et vend ses produits dans quasiment tous les pays du monde.

www.scjohnson.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156840/SC_Johnson_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 03:00 et diffusé par :