Déclaration - Le ministre Blair réagit à la fusillade en Nouvelle-Écosse





OTTAWA, le 19 avril 2020 /CNW/ - L'honorable Bill Blair ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration qui suit :

« Aujourd'hui est une journée véritablement déchirante pour tout le Canada. Je sais que les gens de la Nouvelle-Écosse sont particulièrement bouleversés et cherchent des réponses.

Les tragédies comme nous avons vu aujourd'hui sont horribles et ne devraient jamais avoir lieu. J'aimerais exprimer mes sincères condoléances aux personnes qui souffrent actuellement, surtout les familles et les amis des nombreuses personnes innocentes qui ont été tuées.

Cette perte dévastatrice de vies restera gravée dans les mémoires des habitants de Portapique et des Canadiens partout au pays. Alors que les familles font leur deuil et cherchent des réponses, nous sommes de tout coeur avec eux. Nous partageons leur chagrin.

La communauté policière a également perdu un de ses membres. L'agente Heidi Stevenson de la GRC a été tuée dans l'exercice de ses fonctions alors qu'elle intervenait dans le cadre de l'incident. La gendarme Stevenson comptait 23 ans d'expérience dans la GRC. Mes pensées accompagnent ses collègues, ses amis, sa famille et surtout son mari et ses deux enfants.

Chaque jour, nos agents et nos agentes travaillent avec acharnement pour créer un monde meilleur, et ils incarnent parfaitement les valeurs canadiennes. Nous nous souviendrons de l'agente Stevenson pour son engagement envers le service public et son dévouement à protéger la communauté.

Nos pensées accompagnent aussi l'agent de la GRC qui se rétablit actuellement de ses blessures à l'hôpital.

J'ai parlé avec la commissaire de la GRC afin d'exprimer mes condoléances au nom de tous les Canadiens et Canadiennes. J'ai également offert le soutien du gouvernement du Canada pendant que la GRC se relève de cette tragédie insensée.

Dans les jours à venir, la GRC continuera de transmettre des renseignements sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que les gens de la Nouvelle-Écosse s'uniront pour guérir et faire le deuil de ceux et celles qu'ils ont perdus. Tous les Canadiens et Canadiens sont solidaires avec eux. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

19 avril 2020