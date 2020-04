Déclaration du premier ministre concernant la fusillade survenue à Portapique, en Nouvelle-Écosse





OTTAWA, le 19 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la fusillade survenue à Portapique, en Nouvelle-Écosse :

« C'est avec tristesse que j'ai appris l'acte de violence insensé qui a été perpétré en Nouvelle-Écosse et a coûté la vie de nombreuses personnes, y compris celle d'une membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la gend. Heidi Stevenson, qui était avec la GRC depuis 23 ans. Nous partageons le deuil avec les gens qui ont perdu des êtres chers et avec la grande famille de la GRC, qui pleure la perte d'une policière décédée. Je souhaite un rétablissement complet aux personnes qui ont été blessées, notamment à un policier de la GRC qui est actuellement hospitalisé afin d'être traité pour des blessures qui, toutefois, ne mettent pas sa vie en péril.

« Chaque jour, les membres de la police affrontent le danger pour assurer notre sécurité et notre bien?être. Je les remercie, eux et tous les premiers intervenants, pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur service. Ils sont toujours là pour nous et nous leur en sommes reconnaissants.

« Comme pays, dans les moments comme celui-ci, nous nous mobilisons pour nous soutenir les uns les autres. Ensemble, nous partagerons le deuil des familles des victimes et les aiderons à traverser ce moment difficile.

« Plus tôt aujourd'hui, j'ai discuté avec la commissaire de la GRC et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse pour leur offrir mes condoléances au nom du gouvernement du Canada. Les citoyens de la Nouvelle-Écosse sont des gens forts et résilients, et nous serons là pour les aider à se remettre de cette tragédie. »

