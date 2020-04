Première préposée aux bénéficiaire décédée de la COVID 19





MONTRÉAL, le 18 avril 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de regret que la section locale 2881 du SCFP a appris le décès lié à la COVID 19 d'une préposée aux bénéficiaires (PAB) au CIUSSS de l'ouest de l'île de Montréal. La salariée travaillait au CHSLD Grace Dart et avait plus de 25 ans d'expérience.

« Nos pensées sont avant tout avec sa famille et ses collègues et nous leur transmettons nos plus sincères condoléances. Nous voulons aussi souligner la vocation de cette travailleuse. Dans les circonstances les plus difficiles, elle était dévouée aux résidents et leur sort lui tenait réellement à coeur. Ces derniers temps, elle a fait plusieurs quarts de travail supplémentaires pour combler les besoins essentiels » a déclaré Jonathan Deschamps, président du Syndicat SCFP 2881.

La salariée était encore au travail le 11 avril dernier.

« De la part de la grande famille du SCFP, nous offrons nos sympathies à la famille, les collègues et l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui sont sur la première ligne de cette crise. Sachez que nous pleurons avec vous aujourd'hui, mais que demain nous reprenons la lutte sur tous les fronts pour s'assurer que ces salariés essentiels puissent faire leur travail en toute sécurité », a dit Benoit Bouchard, président du SCFP-Québec.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 24 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec.

