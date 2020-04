Les entreprises autochtones reçoivent 306.8$ en financement fédéral en réponse à la COVID-19





VANCOUVER, le 18 avril 2020 /CNW/ - L'Association touristique autochtone du Canada (ATAC) est heureuse d'annoncer que le gouvernement du Canada s'engage à verser 306.8 $ millions de dollars en fonds de la relance, qui sera administré par l'intermédiaire du réseau des institutions financières autochtones pour soutenir directement les 6000 petites-moyennes entreprises autochtones du Canada dont plus de 30% d'entres-elles, soit 1875, sont des entreprises touristiques.

Depuis les répercussions de la COVID-19 sur l'industrie canadienne du tourisme et de l'hôtellerie en mars dernier, le président et directeur général de l'ATAC, Keith Henry, a recommandé à ce que des solutions financières dirigées par les autochtones soit initiés, car de nombreuses options de financement de relance actuellement offertes ne sont pas accessibles aux propriétaires d'entreprises touristiques autochtones. En plus du fonds de la relance de la COVID-19 annoncé par l'ATAC fin mars, qui prévoit des subventions de 25 000 dollars par demandeur, ce plan de relance fédéral aidera davantage les entrepreneurs autochtones et leurs entreprises en ces temps difficiles en offrant des prêts de courtes durées, sans intérêt avec des contributions non remboursable via le réseau des institutions financières autochtones.

« Je suis extrêmement heureux de voir que le gouvernement est à l'écoute des préoccupations de l'industrie touristique autochtone et qu'il a pris des mesures pour soutenir une des solutions que nous lui avons proposé », a déclaré Keith Henry. « Nous savons que notre pays traverse une période imprévisible et ce financement apportera une aide immédiate à nos opérateurs touristiques autochtones, dont beaucoup ont dû fermer complètement fermer leurs portes et d'autres sont confrontés à la perte de leur saison touristique 2020 ».

L'ATAC continuera son travail afin d'augmenter le support dans le programme de relance et reste unie pour contrer les répercussions de la pandémie de la COVID-19 et pour soutenir l'industrie touristique autochtone avec ses partenaires stratégiques du gouvernement du Canada et du réseau des institutions financières autochtones.

Pour plus d'informations sur le Fonds ATAC COVID-19 de relance des entreprises touristiques autochtones canadiennes, y compris le formulaire de demande, cliquez ici.

Pour consulter toutes nos communications concernant la COVID-19 et les ressources disponibles, veuillez cliquez ici.

À propos de l'Association touristique autochtone du Canada

L'Association touristique autochtone du Canada (ATAC) est la principale organisation chargée de développer l'industrie touristique autochtone dans tout le pays.? Inspirée par la vision d'une économie touristique autochtone florissante partageant des expériences authentiques, mémorables et enrichissantes, l'ATAC développe des relations avec d'autres groupes et régions ayant des mandats similaires. En unissant l'industrie touristique autochtone au Canada, l'ATAC s'efforce de permettre le soutien collectif, le développement de produits, la promotion et la commercialisation d'entreprises touristiques culturelles autochtones authentiques dans un protocole respectueux.? Avant 2020, le tourisme autochtone dépassait l'ensemble de l'activité touristique canadienne, et la demande internationale d'expériences autochtones était plus forte que jamais. À la suite de la COVID-19, l'ATAC a récemment publié un rapport sur les défis financiers auxquels sont confrontés les opérateurs touristiques autochtones et a recommandé des solutions pour une relance. De plus, un plan d'action révisé pour 2020-2021, axé sur le soutien du tourisme autochtone dans le contexte de la COVID-19, a été publié en mars dernier.

