COVID-19 - Renouvellement de l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 723 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 17 521. Durant cette même période, 117 nouveaux décès ont été...

Résumé Produit : Produits d'entretien ménager, savons pour les mains et savons corporelsProblème : Santé Canada facilite l'accès à ces produits pour lutter contre la COVID-19.Ce qu'il faut faire : Consultez régulièrement la présente page Web pour...

L'actuelle instabilité économique entraînée par la pandémie de COVID-19 a soulevé des questions partout sur la planète quant à la meilleure façon d'aborder les exigences de fonds propres bancaires et les conséquences qui en découlent sur leurs...