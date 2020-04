Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement présente le bilan de la journée et invite les personnes qui ont manifesté leur intérêt sur le site Je contribue à rester à l'affût





QUÉBEC, le 18 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 723 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 17 521. Durant cette même période, 117 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 805, tandis que 54 nouvelles hospitalisations sont dénombrées, pour un cumulatif de 1130. Parmi celles-ci, on enregistre une augmentation de 51 personnes qui se trouvent aux soins intensifs, pour un total de 258.

Remarques particulières

Il est à noter que le nombre de nouveaux décès divulgué quotidiennement ne correspond pas nécessairement au nombre de décès survenus dans les 24 heures précédentes, notamment en raison d'ajustements apportés à la méthode de collecte des données ainsi que de la conclusion d'enquêtes épidémiologiques nécessitant plus d'une journée. Aussi, dans un souci d'amélioration continue, un nouveau système de données est désormais utilisé pour recueillir le nombre d'hospitalisations, lequel peut prendre en compte des hospitalisations en soins intensifs ailleurs que dans l'unité dédiée à cette fin. Ce changement explique en partie la hausse quotidienne plus marquée des hospitalisations aux soins intensifs et la plus faible hausse des hospitalisations régulières dans les données d'aujourd'hui.

Suivi auprès des personnes inscrites sur le site Je contribue

Dans les journées d'aujourd'hui et de demain, un suivi téléphonique sera réalisé auprès des personnes ayant proposé leurs services sur le site Je contribue entre le 15 mars et le 16 avril 2020. En effet, des équipes formées de membres du personnel d'Hydro-Québec et de Revenu Québec prêteront main-forte au gouvernement pour communiquer rapidement avec les personnes ayant signifié leur intérêt à soutenir le réseau de la santé et des services sociaux durant la pandémie de la COVID-19 afin d'évaluer si leur candidature est admissible. Les personnes inscrites sur le site sont donc invitées à rester à l'affût.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important, notamment :

de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant vingt secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur;

de se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau et à du savon;

de conserver une distance de deux mètres avec les autres personnes;

d'éviter tout rassemblement;

de rester chez soi, sauf en cas de nécessité.

En cas d'apparition de symptômes :

s'isoler;

tousser à l'intérieur de son coude;

jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et se laver les mains par la suite;

consulter le Guide autosoins ou appeler la ligne 1 877 644-4545 pour connaître les mesures à prendre.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur la COVID-19, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne info coronavirus, selon l'indicatif régional de résidence :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

