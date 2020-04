METRO annonce une extension des primes salariales aux employés





MONTRÉAL, le 18 avril 2020 /CNW Telbec/ - METRO INC. (TSX: MRU) annonce que le paiement d'un montant additionnel de 2$/heure versé aux employés de ses magasins d'alimentation et centres de distribution est prolongé jusqu'au 30 mai prochain. Cette mesure touche environ 50 000 personnes.

« Les circonstances particulières qui nous ont amené à prendre cette décision n'ont pas changé et nous maintenons donc cette mesure temporaire » a expliqué Eric La Flèche, président et chef de la direction.

« Nos équipes continuent d'accomplir un travail remarquable, et grâce à leurs efforts nous demeurons en mesure de répondre aux besoins de nos clients » a ajouté M. La Flèche.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 16 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca

