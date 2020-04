Le premier ministre annonce un soutien aux entreprises autochtones





OTTAWA, le 18 avril 2020 /CNW/ - Les entreprises autochtones fournissent des emplois, des biens et des services aux communautés, et elles jouent un rôle important dans l'économie canadienne. Cependant, elles doivent maintenant composer avec des défis et des difficultés en raison de la COVID-19. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures afin d'offrir aux propriétaires d'entreprises autochtones l'aide dont ils ont besoin pour passer à travers cette crise.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un financement pouvant atteindre 306,8 millions de dollars pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones et soutenir les institutions financières autochtones qui leur offrent du financement.

Ces fonds permettront à ces entreprises d'obtenir des prêts à court terme sans intérêt et des contributions non remboursables de la part d'institutions financières autochtones. Ces institutions offrent des services de financement et de soutien aux entreprises des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ces mesures aideront 6 000 entreprises appartenant à des Autochtones à traverser cette période difficile.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Nous continuerons de surveiller les divers impacts de la COVID-19 et d'intervenir pour les atténuer. Nous prendrons d'autres mesures, au besoin, pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et stabiliser notre économie.

« Nous serons toujours là pour les entreprises canadiennes, et nous travaillons fort pour que les propriétaires d'entreprises autochtones reçoivent le soutien dont ils ont besoin durant cette période d'incertitude. Les entrepreneurs sont au coeur de nos communautés à travers le pays, et nous les aiderons à traverser ces moments difficiles. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« À travers le Canada, les entreprises subissent les conséquences de la COVID-19, et le gouvernement agit en conséquence. Ces mesures ciblées permettront d'aider les entreprises des Premières Nations, des Inuits et des Métis à avoir plus facilement accès au financement qui leur permettra de rester solides. Ainsi, ces entreprises pourront continuer de poursuivre leur croissance et de prospérer lorsque cette crise sera dernière nous. »

- L'hon. Bill Morneau, ministre des Finances

« Nous continuons d'agir en étroite collaboration avec les communautés, nos partenaires autochtones et les provinces et territoires pour nous assurer de fournir l'aide nécessaire à tout le monde au Canada. Certaines entreprises autochtones qui sont déjà confrontées à des défis uniques, notamment parce qu'elles se trouvent dans des zones rurales ou éloignées et ont moins accès à des fonds, sont touchées de manière disproportionnée par cette situation sans précédent. L'aide fournie permettra une plus grande souplesse pour soutenir les entreprises locales, qu'il s'agisse d'entreprises, de coopératives ou de l'une des nombreuses industries du Canada, afin qu'elles puissent continuer à contribuer à leurs communautés. »

- L'hon. Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

L'aide financière aux entreprises autochtones sera fournie par l'entremise des institutions financières autochtones, et elle sera gérée par l'Association nationale des sociétés autochtones de financement et les sociétés métisses de financement en partenariat avec Services aux Autochtones Canada.

Le financement permettra d'accorder des prêts sans intérêt et des contributions non remboursables pour aider les entreprises autochtones qui ne peuvent pas accéder aux mesures de soutien gouvernementales existantes pour faire face à la COVID-19. Un financement supplémentaire aidera les institutions financières autochtones à couvrir leurs frais de fonctionnement. De plus, il aidera l'Association nationale des sociétés autochtones de financement à augmenter ses capacités opérationnelles.

L'Association nationale des sociétés autochtones de financement est un réseau de 59 institutions financières autochtones qui offrent aux entrepreneurs autochtones une gamme complète de services financiers, de prêts et de subventions pour leur permettre de lancer de nouvelles entreprises ou d'agrandir des entreprises déjà existantes.

Le 18 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'investir 305 millions de dollars dans la création d'un nouveau fonds tenant compte des distinctions pour soutenir les communautés autochtones. Cela permettra de répondre aux besoins immédiats des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

