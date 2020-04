Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et la Croix-Rouge mobilisés pour former des volontaires





POINTE-CLAIRE, QC, le 18 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal a pris l'initiative de faire appel à la Croix-Rouge afin d'organiser la formation de volontaires dans l'optique d'apporter un soutien supplémentaire aux établissements pour ainés de son territoire.

Ce sont 40 personnes qui vont ainsi être formées chaque jour à compter d'aujourd'hui, et ce pour une période indéterminée et selon les besoins identifiés. En fonction de leurs profils, à savoir qu'il s'agit d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires ou bien d'autres volontaires (proches aidants, employés administratifs, personnels du milieu de l'éducation, etc.), ces personnes bénéficieront d'une formation adaptée et accélérée d'une durée d'une demi-journée ou d'une journée complète afin d'être en mesure de soutenir les équipes dans les établissements pour aînés du territoire de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal.

Ces formations seront effectuées par des professionnels de la Croix-Rouge et des professionnels du CIUSSS. Elles se tiendront dans trois salles distinctes regroupant des cohortes de huit personnes, dans le respect des consignes ministérielles de distanciation sociale. Chaque personne aura dès la fin de sa formation le nom du centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) ou de la résidence privée pour aînés où elle sera déployée ainsi que son horaire et les modalités pour son accueil.

Une mobilisation importante pour apporter du soutien

De nombreuses personnes se sont manifestées principalement au regard de l'appel à la mobilisation pour les CHSLD à travers l'initiative «?La force du NOUS?!?» lancée par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal auprès de l'ensemble de son personnel et des gestionnaires, mais aussi via la plateforme Je contribue COVID-19, lancée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSSS).

Cette initiative vise à stabiliser la situation sur le territoire du CIUSSS en s'assurant d'avoir les effectifs nécessaires au front lorsque requis. L'ajout de personnel apportera un soutien supplémentaire aux équipes déjà en place afin d'assurer la santé et la sécurité des résidents et des employés.

Cette étroite collaboration entre les équipes de la Croix-Rouge et du CIUSSS s'ajoute à d'autres initiatives déjà mises en place au sein du territoire de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Le CIUSSS souhaite rassurer la population à l'effet que toutes les actions sont prises pour veiller à ce que les établissements soient les mieux organisés possible pour faire face à la pandémie, dans le respect des bonnes pratiques en la matière et des consignes émises par le MSSS et la Santé publique.

