Dole Packaged Foods, LLC lance une invitation mondiale à se joindre à ses efforts pour garantir l'accès à une nourriture nutritive pendant la COVID-19





Avec pour objectif de fournir une assistance indispensable pendant la pandémie de COVID-19, Dole Packaged Foods, LLC a lancé une initiative visant à fournir des aliments nutritifs à ceux qui en ont besoin. Dole invite d'autres organisations et entreprises, grandes ou petites, à l'échelle internationale, à se joindre à elle pour contribuer à mettre un rayon de soleil dans ces temps sombres et assurer la santé de ceux qui sont dans le besoin à travers le monde.

Des enfants aux seniors, en passant par les personnes qui sont en première ligne et s'occupent des autres, Dole s'efforce d'aider à combler les lacunes en matière d'accès à une alimentation saine en ces temps difficiles, grâce à une série de dons et de partenariats. La société a regroupé ses engagements en matière de ressources, d'installations et d'impact social sous la bannière de sa promesse « Sunshine for All », dont l'objectif consiste à ce que les personnes puissent avoir accès aux aliments nutritifs dont elles ont besoin en ce moment. Les initiatives comprennent notamment :

Offrir du soleil en première ligne en partenariat avec plusieurs chaînes de smoothies sur les marchés locaux. Dole a choisi de livrer chaque semaine à 650 hôpitaux, des smoothies riches en nutriments ou des colis de fruits accompagnés de messages personnalisés de gratitude, d'espoir et d'encouragement, de la part des employés de Dole, pour les travailleurs de première ligne. De plus, la marque distribue des coupons pour des produits Dole, aux professionnels de santé des 5 000 hôpitaux du pays.

en partenariat avec plusieurs chaînes de smoothies sur les marchés locaux. Dole a choisi de livrer chaque semaine à 650 hôpitaux, des smoothies riches en nutriments ou des colis de fruits accompagnés de messages personnalisés de gratitude, d'espoir et d'encouragement, de la part des employés de Dole, pour les travailleurs de première ligne. De plus, la marque distribue des coupons pour des produits Dole, aux professionnels de santé des 5 000 hôpitaux du pays. Faire équipe avec World Central Kitchen pour soutenir les personnes âgées et les familles mal desservies de Californie, en fournissant les aliments sains dont ces personnes ont besoin pour rester en bonne santé ; cette aide se traduit par un don de 15 000 caisses de coupelles de fruits, et l'apport d'un espace destiné à la préparation et à la tenue des repas.?

pour soutenir les personnes âgées et les familles mal desservies de Californie, en fournissant les aliments sains dont ces personnes ont besoin pour rester en bonne santé ; cette aide se traduit par un don de 15 000 caisses de coupelles de fruits, et l'apport d'un espace destiné à la préparation et à la tenue des repas.? Un engagement envers Jackson, Mississippi , l'un des plus grands déserts alimentaires des États-Unis, pour combler le fossé d'accès à des aliments sains et nutritifs pour les résidents. Dans le cadre de son travail avec le programme du maire, Disaster Relief Action, un partenariat avec les Clubs Garçons et Filles, et son soutien aux élèves de l'école primaire Galloway Elementary et à leurs familles, Dole assure à l'heure actuelle la fourniture de 2 100 caisses de coupelles de fruits et packs frais, pour permettre aux familles défavorisées de bénéficier de repas sains, et apporter une note d'espoir et d'encouragement. Par ailleurs, la société a fait un don en espèces pour réparer les dommages causés par les inondations dans les écoles locales mal desservies. En outre, Dole s'engage à aider Jackson à combler les carences en matière de nutrition infantile au cours de la prochaine année.

, l'un des plus grands déserts alimentaires des États-Unis, pour combler le fossé d'accès à des aliments sains et nutritifs pour les résidents. Dans le cadre de son travail avec le programme du maire, Disaster Relief Action, un partenariat avec les Clubs Garçons et Filles, et son soutien aux élèves de l'école primaire Galloway Elementary et à leurs familles, Dole assure à l'heure actuelle la fourniture de 2 100 caisses de coupelles de fruits et packs frais, pour permettre aux familles défavorisées de bénéficier de repas sains, et apporter une note d'espoir et d'encouragement. Par ailleurs, la société a fait un don en espèces pour réparer les dommages causés par les inondations dans les écoles locales mal desservies. En outre, Dole s'engage à aider Jackson à combler les carences en matière de nutrition infantile au cours de la prochaine année. Partenariat avec Lyft pour offrir des aliments nutritifs aux personnes âgées défavorisées de Seattle et Chicago. Dans le cadre d'un partenariat du « dernier kilomètre » avec Lyft, Dole va payer les chauffeurs de Lyft pour qu'ils viennent chercher les produits de Dole à l'extérieur de ses entrepôts et livrent plus de 4 000 caisses de coupelles de fruits à des résidences-services.?

de Seattle et Chicago. Dans le cadre d'un partenariat du « dernier kilomètre » avec Lyft, Dole va payer les chauffeurs de Lyft pour qu'ils viennent chercher les produits de Dole à l'extérieur de ses entrepôts et livrent plus de 4 000 caisses de coupelles de fruits à des résidences-services.? Travail en cours avec l'oeuvre caritative St Mungo's afin de faire don de 14 500 coupelles de fruits , destinées aux Londoniens les plus vulnérables, actuellement hébergés par l'Intercontinental Hotel Group, et qui seraient autrement sans abri. Par ailleurs, Dole met en place des partenariats avec des banques alimentaires au Royaume-Uni , pour organiser la livraison de coupelles de fruits aux personnes âgées actuellement isolées.?

, destinées aux Londoniens les plus vulnérables, actuellement hébergés par l'Intercontinental Hotel Group, et qui seraient autrement sans abri. Par ailleurs, , pour organiser la livraison de coupelles de fruits aux personnes âgées actuellement isolées.? Livraison de coupelles de fruits aux professionnels de santé dans les hôpitaux de Paris (France), Barcelone (Espagne), Auckland (Nouvelle-Zélande), Manille (Philippines), Kobe (Japon), Singapour, Toronto (Canada), ainsi qu'aux soignants basés dans les régions de la Thaïlande, du Vietnam, de l'Inde et de la Corée.

Dole va également lancer une campagne visant à honorer les travailleurs de première ligne, ces superhéros dont la mission est essentielle ; et remercier ses partenaires, tout en en invitant d'autres à se joindre à sa mission pour faire de Sunshine For All une réalité.

Bien que cette période puisse sembler sombre, la volonté de Dole est de fournir aux gens des opportunités de trouver du soleil dans leur vie.

« Dole veut créer un monde où chacun, quels que soient son âge, ses revenus, son lieu d'habitation ou son sexe, ait accès à ce dont il a besoin pour rester en bonne santé », a déclaré Pier Luigi Sigismondi, président de Dole Worldwide Packaged Foods. « En ces temps difficiles, Dole est déterminée à trouver les moyens de combler les écarts en termes d'accès aux aliments nutritifs. Cependant, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Le temps est maintenant venu pour les entreprises de tous les secteurs, industries et pays, de se réunir autour d'un même objectif : produire le plus grand impact concret. »

Dole a également mis les bouchées doubles pour s'assurer que ses employés disposent du nécessaire pour rester en bonne santé. Dole a créé des ressources pour les employés présentant un risque d'entrer en contact avec le virus ; par ailleurs, l'entreprise travaille à moderniser ses installations d'immunité hospitalière à Dolefil/Polomolok, dans le but de s'assurer que les médecins sont bien équipés pour servir la communauté.

Pour en savoir plus sur les efforts de Dole, et découvrir comment vous pouvez participer, rendez-vous sur sunshineforall.com. ?

À propos de Dole Packaged Foods, LLC

Dole Packaged Foods, LLC est un leader mondial de la culture, l'approvisionnement, la distribution et la commercialisation de fruits et de collations saines. Dole vend une gamme complète de fruits emballés longue conservation, de fruits surgelés, de fruits secs et de jus de fruits. Dans l'ensemble de ses opérations, la société se concentre sur quatre piliers de la durabilité : la gestion de l'eau, l'empreinte carbone, la conservation des sols et la réduction des déchets. Pour en savoir plus, veuillez consulter les sites dolesunshine.com ou doleintlcsr.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 avril 2020 à 01:35 et diffusé par :