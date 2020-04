Le port de Los Angeles annonce un don de 160 000 visières de protection, de la part d'Apple à Logistics Victory Los Angeles pour aider la ville à combattre la COVID-19

Logistics Victory Los Angeles (LoVLA.org) a reçu un don de 160 000 visières de protection, de la part d'Apple Inc. Donnés par l'entremise du programme Giving d'Apple, les écrans faciaux vont aider Los Angeles à répondre à la pandémie de COVID-19. «...

RBC a annoncé aujourd'hui le lancement du Programme de crédit aux entreprises (PCE) du gouvernement du Canada d'Exportation et développement Canada (EDC). Le PCE d'EDC permet aux moyennes et grandes entreprises clientes de RBC admissibles d'obtenir...