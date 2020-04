Les clients de RBC peuvent maintenant accéder au Programme de crédit aux entreprises d'Exportation et développement Canada





Les six premiers mois, les clients bénéficieront du report des frais garantis de 1,8 % du PCE d'EDC

TORONTO, le 17 avril 2020 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui le lancement du Programme de crédit aux entreprises (PCE) du gouvernement du Canada d'Exportation et développement Canada (EDC). Le PCE d'EDC permet aux moyennes et grandes entreprises clientes de RBC admissibles d'obtenir un prêt allant jusqu'à 6,25 millions de dollars pour couvrir leurs besoins de liquidités à court terme.

« En raison de la crise de la COVID-19 qui se poursuit, les entreprises continuent d'éprouver d'importantes difficultés sur le plan des liquidités et du maintien de leurs opérations, a déclaré Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Le PCE d'EDC est l'une des solutions d'aide que nous avons mises en place pour soutenir les moyennes et grandes entreprises clientes admissibles, en plus d'autres mesures d'aide gouvernementales en cours et de nos actuelles solutions pour les clients qui éprouvent des difficultés financières. »

Le PCE d'EDC est destiné aux entreprises canadiennes faisant affaire au pays et à l'étranger, et 80 % du prêt sera garanti par EDC. Les six premiers mois, les clients bénéficieront du report des frais garantis de 1,8 % du PCE d'EDC Les clients peuvent communiquer avec leur directeur relationnel RBC afin de déterminer s'il s'agit d'une solution convenant aux besoins de leur entreprise, et pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et le processus de demande.

Le PCE d'EDC est l'une des nombreuses initiatives d'aide aux entreprises annoncées par le gouvernement du Canada, qui comprennent le récent lancement du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pour les petites entreprises canadiennes. Nous continuons de collaborer avec nos partenaires du gouvernement et du secteur des services financiers afin d'offrir le Programme de crédit aux entreprises (PCE) du gouvernement du Canada de la Banque de développement du Canada (BDC), un soutien supplémentaire aux petites, moyennes et grandes entreprises. Nous annoncerons bientôt la disponibilité du PCE de la BDC.

Pour en savoir plus sur le PCE d'EDC, allez au www.edc.ca.



Pour en savoir plus sur les mesures d'aide qu'offre RBC aux entreprises durant la période actuelle, allez au www.rbc.com/secoursauxentreprises.

