Déclaration de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, sur le soutien au secteur du poisson et des fruits de mer

OTTAWA, le 17 avril 2020 /CNW/ - Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer a fait preuve de résilience et de souplesse face aux défis sans précédent qui ont découlé de la situation causée par la COVID-19. Il ne s'agit pas d'une situation habituelle et, en tant que gouvernement, nous en sommes bien conscients.

Non seulement le secteur du poisson et des fruits de mer est essentiel à notre chaîne d'approvisionnement alimentaire, mais de nombreuses communautés côtières en dépendent pour leur propre sécurité alimentaire et économique. Les peuples autochtones dépendent tout particulièrement de la pêche comme source de nourriture pour leurs familles, de revenus pour leurs ménages et leurs communautés. De plus, de nombreuses usines de transformation des produits de la mer gèrent des coûts d'exploitation accrus et une baisse de rendement, de sorte que plus la crise causée par la COVID-19 se prolonge, plus il leur est difficile de fonctionner. Ils ont tous besoin de notre soutien.

Les mesures annoncées par le gouvernement du Canada au cours des dernières semaines sont conçues pour être étendues en vue d'aider le plus grand nombre possible de Canadiens au cours de cette pandémie. Notre attention se porte désormais sur la nécessité de garantir que tous les secteurs soient en mesure de traverser cette période difficile.

L'augmentation de la Prestation canadienne d'urgence (PCU), annoncée par le Premier ministre il y a quelques jours, est un exemple de cette adaptation des initiatives fédérales. L'accès élargi pour se prévaloir de la PCU inclut maintenant les travailleurs saisonniers qui ont épuisé leurs prestations d'assurance-emploi, et qui ne peuvent pas entreprendre leur travail saisonnier habituel en raison de l'épidémie de COVID-19. Les bénéficiaires sont désormais autorisés à gagner jusqu'à 1 000 dollars par mois tout en bénéficiant de la PCU. Ce changement apportera un soutien supplémentaire aux personnes travaillant dans des entreprises de poisson et de fruits de mer, qui ne peuvent pas fonctionner à pleine capacité en raison de l'environnement actuel.

Mon ministère a consulté et continuera de consulter les pêcheurs, les associations membres, les entreprises de transformation, et les représentants de l'industrie, concernant l'état du secteur, et en particulier les ouvertures des saisons de pêche, en vue de s'assurer que nous travaillons ensemble pour relever les défis de front, et pour pouvoir nous adapter à cette situation au fur et à mesure qu'elle évolue. Je suis consciente des préoccupations des pêcheurs et des communautés concernant la capacité à mener une pêche sécuritaire, et je suis encouragée par les initiatives des gouvernements provinciaux, et des diverses organisations et associations, qui ont présenté des protocoles pour assurer la sécurité des personnes.

Et, ce n'est pas fini. Le gouvernement du Canada étudie la possibilité de soutenir le secteur du poisson et des fruits de mer, et les communautés qui en dépendent, au-delà de ce qui a déjà été annoncé. Je continue à dialoguer avec mes homologues provinciaux, et j'examinerai toutes les options pour faire en sorte que le secteur du poisson et des fruits de mer dispose de l'appui nécessaire pour braver cette tempête.

Je tiens à remercier les travailleurs dévoués, qui travaillent dur dans le secteur du poisson et des fruits de mer, pour leur constante résilience et leur engagement permanent visant à garantir que nous ayons tous accès à cette importante source de nourriture. Je reste déterminée à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés à la suite de la crise causée par la COVID-19.

