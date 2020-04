Les clients d'Air Canada seront tenus d'avoir un couvre-visage, par mesure de protection supplémentaire





Le couvre-visage, recommandé par Air Canada, devient, à la suite d'une directive de Transports Canada, une mesure obligatoire là où la distanciation physique n'est pas possible

MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la directive publiée aujourd'hui par Transports Canada, Air Canada rend obligatoire le port du couvre-visage pour ses clients et ses équipages, une mesure de protection supplémentaire qu'elle recommandait déjà. Cette exigence s'appliquera à différents endroits dans les aéroports canadiens, au cours de l'embarquement ainsi que du vol, dans les circonstances que le personnel d'Air Canada jugera incompatibles avec la distanciation physique.

Cette exigence, qui entrera en vigueur le 20 avril, fait suite à la directive publiée aujourd'hui par le ministre des Transports du Canada qui oblige les voyageurs à porter un couvre-visage à différentes étapes de leur voyage en avion. Conformément à cette directive ministérielle, les clients devront montrer qu'ils disposent d'un couvre-visage approprié avant de monter à bord d'un avion d'Air Canada. Au contrôle de sûreté, l'ACSTA fournira un masque approprié aux voyageurs qui n'ont pas leur propre couvre-visage.

Depuis le début d'avril, Air Canada recommande fortement que tous ses clients se couvrent la bouche et le nez à bord de ses appareils, conformément aux recommandations révisées de l'Agence de la santé publique du Canada. En vertu de la directive ministérielle d'aujourd'hui, les clients devront, pour tous les trajets, porter un couvre-visage à l'enregistrement, à l'embarquement et à l'entrée dans l'avion lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On leur demandera d'abaisser leur couvre-visage pour faciliter la vérification de leur identité à l'enregistrement, comme l'exige la réglementation canadienne. À bord, les clients devront porter leur couvre-visage, conformément à la directive ministérielle et selon les indications de l'équipage de cabine.

Les clients peuvent apporter leur propre couvre-visage, qui peut être une écharpe ou tout autre article similaire en tissu. Reportez-vous au site Web de l'Agence de la santé publique du Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html) pour des exemples de couvre-visages non médicaux recommandés. Les masques médicaux essentiels continueront d'être strictement réservés aux travailleurs de première ligne.

Air Canada a mis en place des mesures de distanciation physique en salle d'embarquement et à bord de ses appareils, là où elles sont praticables, pour que le moins possible de passagers soient assis à côté les uns des autres. Elle recommande par ailleurs à ses clients de s'enregistrer en ligne ou au moyen de l'application mobile Air Canada avant leur arrivée à l'aéroport afin de réduire au minimum les contacts physiques dans les zones d'enregistrement.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les mesures préventives d'Air Canada à l'adresse suivante : https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19-preventive-measures.html.

