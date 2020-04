Groupe Sportscene - Report du dépôt des documents du deuxième trimestre 2020





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) annonce aujourd'hui se prévaloir de la dispense permettant le report du dépôt réglementaire de ses documents intermédiaires pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2020 en raison des événements découlant de la pandémie de la COVID-19.

Considérant les dispenses permises par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, Sportscene reportera le dépôt réglementaire de ses états financiers consolidés intermédiaires, de son rapport de gestion intermédiaire et de ses attestions intermédiaires pour le deuxième trimestre terminé le 23 février 2020. Le dépôt devrait avoir lieu le ou vers le 7 mai 2020.

Tous les événements importants touchant les activités de la Société depuis son dernier dépôt réglementaires intermédiaire en date du 14 janvier 2020, ont été divulgués dans les communiqués de presse publiés les 18 et 31 mars, 2020. Aucun autre événement important n'est survenu depuis la publication de ces communiqués.

Les administrateurs, dirigeants et autres initiés de la Société sont assujettis à une politique en matière d'interdiction d'opérations, laquelle est actuellement en vigueur et se terminera à l'expiration du deuxième jour ouvrable suivant le dépôt des documents intermédiaires pour le deuxième trimestre de l'exercice financier en cours de la Société.

Mise en garde

Le présent communique? de presse contient certains énoncés prospectifs a? l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non, incluant les risques reliés aux problèmes de santé publique tels que ceux engendrés par la pandémie de la COVID-19. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive a? toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni a? mettre a? jour ni a? réviser les énoncés prospectifs, que ce soit a? la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 41 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son exploitation du steakhouse Moishes, d'un restaurant déjeuner L'Avenue, d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoutent la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes ainsi que la vente de produits prêts-à-manger.

