BDC augmentera son soutien aux entreprises du secteur canadien du pétrole et du gaz

MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW/ - Dans le cadre d'une réponse d'Équipe Canada à la crise de la COVID-19, le gouvernement du Canada rendra disponibles, par l'entremise de BDC - la banque des entrepreneurs du Canada - et d'Exportation et développement Canada (EDC), des ressources financières supplémentaires pour aider à soutenir le secteur canadien du pétrole et du gaz.

Ce soutien commercial, qui est en train d'être mis en place par BDC et EDC, vise à aider les entreprises d'exploration et de production, les fournisseurs du marché intermédiaire et les entreprises de services pétroliers établis au Canada à traverser la période d'incertitude actuelle. Les nouvelles mesures visent à injecter des liquidités dans le marché afin d'aider les entreprises à relever les défis que posent la pandémie et la chute des prix du pétrole.

« BDC est là pour appuyer les entrepreneurs canadiens, dans les bons comme dans les moins bons moments. De concert avec EDC, nous sommes déterminés à aider les propriétaires d'entreprises de toutes tailles à traverser la période extrêmement difficile que nous vivons actuellement », a déclaré Michael Denham, président et chef de la direction de BDC. « Notre objectif est de fournir des liquidités aux entreprises canadiennes, y compris celles du secteur du pétrole et du gaz, afin de les aider à rester à flot et à garder leurs employés en poste. »

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, BDC rendra disponible du financement à risque plus élevé pour le secteur canadien du pétrole et du gaz dans le but de renforcer la santé financière des entreprises du secteur et de compléter le financement disponible auprès d'EDC et des autres institutions financières. Ces prêts commerciaux, de montants de 15 millions à 60 millions de dollars chacun, doivent servir à maintenir le flux de trésorerie d'exploitation des entreprises pour une période de 12 mois afin qu'elles puissent assurer un certain niveau de continuité de leurs activités pendant la période d'incertitude actuelle. Pour être admissibles, les entreprises devaient être financièrement viables avant la situation économique actuelle.

Ce soutien additionnel s'ajoute aux mesures déjà comprises dans le Programme de crédit aux entreprises (PCE) et à celles déjà annoncées par BDC auxquelles peuvent accéder les entreprises de plus petite taille de tous les secteurs touchées par la COVID-19. Ces mesures comprennent des prêts de fonds de roulement assortis de modalités de remboursement souples, telles que des reports de paiements de capital, pour aider les entreprises à maintenir leurs activités jusqu'à ce que la situation se stabilise. Depuis le début du mois de mars, BDC a accordé plus de 30 000 reports à ses clients actuels, et le montant du financement qu'elle a autorisé est 4,5 fois plus élevé qu'à la même période l'année dernière.

Des renseignements supplémentaires sur le nouveau programme de soutien au secteur du pétrole et du gaz sont en train d'être finalisés et seront rendus disponibles sous peu. Les clients actuels de BDC doivent contacter leur directeur ou directrice de comptes pour obtenir plus d'information. Les entrepreneurs non clients sont invités à se rendre sur la page bdc.ca/infocoronavirus pour s'inscrire afin d'obtenir une mise à jour lorsque les informations seront disponibles.

Ce financement complète le soutien d'EDC qui a été annoncé aujourd'hui également. EDC fournira ce soutien aux entreprises au moyen de ses produits de financement, de cautionnement et d'assurance comptes clients.

