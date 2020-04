EDC renforce les capacités financières des sociétés canadiennes de pétrole et de gaz naturel





OTTAWA, 17 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la riposte de l'Équipe Canada à la crise de la COVID-19, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire d'Exportation et développement Canada (EDC) et de la Banque de développement du Canada (BDC), compte renforcer les capacités financières du secteur canadien du pétrole et du gaz naturel.



Ce soutien, qui passera par EDC et BDC, a pour but d'aider les sociétés d'exploration et de production, les producteurs intermédiaires et les entreprises spécialisées dans les champs de pétrole du Canada à traverser cette période d'incertitude causée par la pandémie et la baisse du prix du pétrole, par l'injection de liquidités dans le marché.

« À EDC, nous sommes conscients que la pandémie et la conjoncture du marché mettent le secteur canadien du pétrole et du gaz naturel à rude épreuve, a déclaré Carl Burlock, chef de la direction des affaires commerciales. Nous l'aiderons à traverser cette période extrêmement éprouvante; ce faisant, ce sont des centaines de milliers de Canadiens, avec leurs familles, que nous aiderons. »

Dans le cadre du plan d'intervention économique du gouvernement du Canada, EDC accroîtra le soutien financier à la disposition du secteur canadien du pétrole et du gaz naturel pendant 12 mois. Il s'agira de prêts, de cautionnements et d'assurance comptes clients d'EDC. Les entreprises intéressées doivent s'adresser à leur institution financière.

« En tant que catalyseur important de l'économie canadienne, EDC se doit de prêter main-forte aux sociétés pétrolières et gazières pendant cette crise, a ajouté M. Burlock. Cette action s'inscrit dans sa ferme volonté de soutenir les entreprises canadiennes de toutes les tailles et de tous les secteurs. EDC entend bien poursuivre sa collaboration avec le gouvernement et ses partenaires privés pour répondre aux besoins des entreprises en ces temps difficiles. »

Ce soutien vient s'ajouter aux programmes d'EDC et de BDC accessibles par l'intermédiaire des institutions financières, entre autres les solutions financières au titre du Programme de crédit aux entreprises (PCE), et les prêts sans intérêt pour les petites entreprises et les organismes sans but lucratif dans le cadre du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Ces deux programmes visent à fournir aux PME les liquidités dont elles ont tant besoin.

EDC et BDC, deux sociétés d'État financièrement autonomes, collaborent ainsi pour répondre aux besoins des entreprises canadiennes pendant la pandémie de COVID-19. En partenariat avec le gouvernement du Canada et des acteurs publics et privés, elles mettent leurs forces et leurs gammes de produits en commun pour aider les entreprises à surmonter cette situation exceptionnelle. Grâce à leurs mesures d'urgence, elles contribueront à atténuer les répercussions économiques pour les entreprises.

Pour aider encore plus les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID?19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays.

Service à la clientèle et accès à l'information

Vous n'avez jamais fait affaire avec EDC et cherchez de l'information? Composez le 1?800?229?0575 ou dites-nous comment nous pouvons vous aider ici. Les clients actuels d'EDC ayant besoin de renflouer leur fonds de roulement ou à la recherche d'autres leviers financiers ou de produits d'assurance doivent communiquer avec leur directeur de comptes. Les clients actuels ayant besoin d'information sur les portails en ligne peuvent appeler au 1?866?716?7201 ou écrire à support@edc.ca. Si vous avez besoin d'aide ou de renseignements supplémentaires, visitez le site Web du gouvernement du Canada sur les ressources offertes aux entreprises canadiennes, qui présente les plus récentes mesures d'aide à la disposition des entreprises canadiennes.

