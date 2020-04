Le premier ministre annonce de nouvelles mesures pour protéger les emplois canadiens





OTTAWA, le 17 avril 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider les entreprises et les organisations canadiennes à garder leurs portes ouvertes, à maintenir leurs employés en poste et à reprendre rapidement leurs activités quand le Canada se remettra de la crise actuelle.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouvelles mesures pour protéger les emplois des Canadiens et offrir un plus grand soutien aux entreprises et aux organisations qui font face aux impacts économiques de la COVID-19. Le gouvernement du Canada consacrera plus de 1,7 milliard de dollars à ces mesures ciblées :

Un soutien financier de 675 millions de dollars aux petites et aux moyennes entreprises qui n'ont pas accès aux mesures de soutien actuelles du gouvernement pour répondre à la COVID-19. Ce soutien se fera par l'intermédiaire des agences de développement régional du Canada .

. Un soutien de 287 millions de dollars aux entreprises et aux communautés rurales, notamment en leur donnant accès au capital dont elles ont véritablement besoin. Cela sera effectué par l'intermédiaire du Réseau de développement des collectivités.

Un investissement de 500 millions de dollars dans la création du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport. Ce fonds aidera à répondre aux besoins financiers des organismes de ces secteurs qui sont touchés par la COVID-19, afin que ceux-ci puissent continuer à soutenir les artistes et les athlètes. Cette mesure est conforme aux autres mesures de soutien de la COVID-19 mises en place par le gouvernement pour couvrir les salaires et les frais fixes des organisations.

Une aide de 250 millions de dollars aux entreprises novatrices qui sont en démarrage et qui n'ont pas accès aux mesures de soutien actuelles de la COVID-19 destinées aux entreprises. Cette aide sera apportée par l'intermédiaire du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada .

. Un soutien de 20,1 millions de dollars pour que Futurpreneur Canada puisse continuer à soutenir les jeunes entrepreneurs de partout au pays qui éprouvent des difficultés à cause de la COVID-19. Ces fonds permettront à Futurpreneur Canada d'offrir à ses clients un allégement de leurs paiements pour une période allant jusqu'à 12 mois.

Le gouvernement sait que certains secteurs sont davantage touchés par la COVID-19, dont le secteur énergétique du Canada. Cette industrie doit faire face aux faibles prix causés par une augmentation de l'offre mondiale de pétrole brut et à une baisse de la demande due aux effets économiques de la pandémie. C'est pourquoi le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour aider à maintenir et à créer environ 10 000 emplois bien rémunérés dans le secteur énergétique. Pour soutenir les Canadiens qui travaillent dans ce secteur, le gouvernement du Canada prendra les mesures suivantes :

Fournir 1,72 milliard de dollars, y compris des fonds aux gouvernements de l' Alberta , de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique ainsi qu'à l'Orphan Well Association de l' Alberta . Cette mesure permettra de nettoyer les puits de pétrole et de gaz orphelins et/ou inactifs. De plus, elle créera des milliers d'emplois et aura des bienfaits durables pour l'environnement.

, de la et de la Colombie-Britannique ainsi qu'à l'Orphan Well Association de l' . Cette mesure permettra de nettoyer les puits de pétrole et de gaz orphelins et/ou inactifs. De plus, elle créera des milliers d'emplois et aura des bienfaits durables pour l'environnement. Fournir jusqu'à 750 millions de dollars pour créer un nouveau Fonds de réduction des émissions, qui sera proposé pour réduire les émissions dans le secteur du pétrole et du gaz au Canada , notamment les émissions de méthane. Ce fonds permettra d'offrir des contributions, la majorité étant remboursables, à des sociétés d'exploitation pétrolière et gazière classique et extracôtière pour soutenir leurs investissements envers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De ce montant, 75 millions de dollars sera versé au secteur extracôtier.

, notamment les émissions de méthane. Ce fonds permettra d'offrir des contributions, la majorité étant remboursables, à des sociétés d'exploitation pétrolière et gazière classique et extracôtière pour soutenir leurs investissements envers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De ce montant, 75 millions de dollars sera versé au secteur extracôtier. Élargir les critères d'admissibilité au nouveau Programme de crédit aux entreprises annoncé le 13 mars 2020. Cette mesure aidera les entreprises canadiennes à obtenir le financement dont elles ont besoin pendant cette période d'incertitude. Le soutien sera offert aux moyennes entreprises ayant de grands besoins financiers, en commençant par les entreprises du secteur énergétique du Canada , afin de les aider à maintenir leurs activités et à garder leurs employés en poste.

Toutes ces mesures s'inscrivent dans le plan économique global du gouvernement du Canada qui vise à aider les Canadiens et les entreprises pendant ces moments d'incertitude. Nous continuerons de suivre de près l'évolution de la situation et nous prendrons toute autre mesure qui sera nécessaire pour protéger notre santé et notre sécurité et stabiliser notre économie.

Citations

« De nombreuses entreprises canadiennes vivent des difficultés économiques et de l'incertitude pendant la pandémie de COVID-19. Ces entreprises offrent des emplois aux Canadiens qui travaillent tellement fort et qui en ont besoin pour soutenir leur famille. Durant ces moments difficiles, elles ont plus que jamais besoin de notre aide. C'est pourquoi nous allons continuer de prendre des mesures décisives pour soutenir les entreprises canadiennes, protéger les emplois canadiens et maintenir la force de notre économie. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La pandémie de COVID-19 a eu de profonds impacts sur l'économie canadienne. Aujourd'hui, nous prenons des mesures sans précédent pour protéger les emplois canadiens. Nous travaillons de près avec toutes les entreprises touchées au pays afin d'agir là où ça compte, et nous sommes prêts à prendre d'autres mesures ciblées au besoin. »

--L'hon. Bill Morneau, ministre des Finances

Faits saillants

Les agences de développement régional du Canada aident les entreprises et les innovateurs à croître et à réussir. Elles ont pour objectifs de faire avancer et de diversifier les économies régionales et de favoriser la prospérité des communautés.

aident les entreprises et les innovateurs à croître et à réussir. Elles ont pour objectifs de faire avancer et de diversifier les économies régionales et de favoriser la prospérité des communautés. Il existe six agences de développement régional au pays : l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, l'Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l' Ontario , l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario , Développement économique Canada pour les régions du Québec et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

l' , l'Agence fédérale de développement économique pour le l' , Développement économique pour les régions du Québec et l'Agence de promotion économique du atlantique. Le Réseau de développement des collectivités est une initiative de développement économique menée par la communauté. Elle est conçue pour aider les communautés des régions rurales canadiennes à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies pour faire face à un contexte économique en évolution.

Le Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport permettra d'investir 500 millions de dollars pour aider à répondre aux besoins financiers des organisations touchées dans ces secteurs. Ce fonds sera administré par Patrimoine canadien, appuyé par ses partenaires.

Le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada offre des conseils, des contacts et du financement pour aider les petites et les moyennes entreprises canadiennes à rehausser leur capacité d'innovation et à commercialiser leurs idées.

offre des conseils, des contacts et du financement pour aider les petites et les moyennes entreprises canadiennes à rehausser leur capacité d'innovation et à commercialiser leurs idées. Le gouvernement du Canada versera des fonds pour le nettoyage des puits de pétrole et de gaz orphelins et/ou inactifs, dont les sommes suivantes :

versera des fonds pour le nettoyage des puits de pétrole et de gaz orphelins et/ou inactifs, dont les sommes suivantes : Jusqu'à 1 milliard de dollars au gouvernement de l' Alberta .

.

Jusqu'à 400 millions de dollars au gouvernement de la Saskatchewan .

.

Jusqu'à 120 millions de dollars au gouvernement de la Colombie-Britannique.



200 millions de dollars à l'Orphan Well Association de l' Alberta . L'association remboursera la somme total de ce montant.

. L'association remboursera la somme total de ce montant. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire de 65 milliards de dollars aux entreprises, et ce, par l'intermédiaire du Programme de crédit aux entreprises. Dans le cadre de ce programme, Exportation et Développement Canada et la Banque de développement du Canada offrent des prêts directs et d'autres formes de soutien financier aux taux du marché à des entreprises et des organisations viables qui ont normalement un accès restreint à du financement.

